Izsilila mladoletnika in vanj trčila, pristal je v bolnišnici

Sevniški policisti so bili v petek nekaj po 16. uri obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila v Sevnici in v katero sta bila udeležena voznica osebnega avtomobila in motorist. Opravili so ogled kraja nesreča, zbrali obvestila in ugotovili, da je za trčenje odgovorna 51-letna voznica osebnega avtomobila, ki je ob zavijanju levo odvzela prednost mladoletnemu vozniku mopeda. Slednji se je pri trku lažje ranil, oskrbeli so ga reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici nesreče bodo policisti zaradi kršitve cestno-prometnih predpisov izdali plačilni nalog, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Ti so bili dna dni pozneje obveščeni o še eni prometni nesreči z udeležbo motorista, zgodila se je pri Bereči vasi. »Policisti so ugotovili, da je 37-letni motorist zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad motorjem in padel. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe,« je sporočila tiskovna predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik Rangus.

Niso pa imeli policisti na območju PU Novo mesto te dni opravka le z ranjenimi motoristi, na ceste se je podalo tudi precej pijanih voznikov, ki so v stanju zmanjšane prištevnosti povzročili prometne nesreče. Prva se je pripetila na Drnovem, kjer je 57-letni voznik osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligrama alkohola, oziroma 1,4 promila. Policisti so mu odvzeli prostost, ga pridržali in ga z obdolžilnim predlogom privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Še več pa je napihala 33-letna voznica, ki je prometno nesrečo povzročila v noči na soboto na Ljubljanski cesti v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je voznica zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste, se prevrnila in na parkirnem prostoru trčila v kombi. Povzročiteljica, ki se v nesreči ni poškodovala, je imela v litru izdihanega zraka 0,93 miligrama alkohola, kar je skoraj dva promila. Zoper 33-letnico bodo policisti na sodišče naslovili obdolžilni predlog in ji izdali plačilni nalog.