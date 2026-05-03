Izsiljeval prednost v križišču, 3 osebe poškodovane

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1087 klicev, 323 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 71 nanašalo na kriminaliteto, 108 na javni red in mir, ter 91 na prometno varnost. Pri prometni varnosti so obravnavali 11 prometnih nesreč z materialno škodo, 10 nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami in 2 prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami. Večkratnim kršiteljem cestnoprometnih predpisov so zasegli 5 vozil.

Prometne nesreče

Včeraj, nekaj pred 21. uro, se je na območju Trbovelj zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in pešec. Po do sedaj znanih podatki je voznik osebnega vozila izsilil prednost pešca, ko je ta pravilno prečkala vozišče na prehodu za pešce in trčil vanj. Pešec se je v nesreči hudo telesno poškodovala, njegovo življenje pa naj ne bi bilo ogroženo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Prav tako včeraj, okoli 21. ure, se je na območju Trbovelj zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi izsiljevanja prednosti v križišču voznika osebnega vozila. V nesreči so se 3 osebe lažje telesno poškodovale. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

V petek, okoli 16. ure, pa se je na relaciji Rakek – Unec zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena motorist in traktorist. Po do sedaj znanih podatkih naj bi do prometne nesreče prišlo, ko je motorist prehiteval traktorista, ta pa je pričel z zavijanjem in tako trčil v motorista, ki se je v nesreči hudo telesno poškodoval, njegovo življenje pa naj ne bi bilo ogroženo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.