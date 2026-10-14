Izsiljevalec David ne bo za zapahi le tri leta, višje sodnice enotno: To je odločno premalo

Za Davida Klemenca z ljubljanskega višjega sodišča ne prihaja prav nič spodbudna novica. Zaradi napada na informacijski sistem, poskusa izsiljevanja Marka Z. iz Dola pri Borovnici, fanta Davidove nekdanje intimne prijateljice, in hude telesne poškodbe, ki jo je povzročil Marku Z., bo moral v zaporu skupno presedeti enotnih šest let in šest mesecev. In ne zgolj tri leta, kot je aprila letos sklenil tričlanski sodni senat pod vodstvom ljubljanske okrožne sodnice Eve Senica Visočnik.

Višje sodnice so prepričane, da sodišče prve stopnje pri določitvi kazni ni dovolj upoštevalo obteževalnih okoliščin.

Poleg tega ga potencialno lahko čaka še kazen zaradi poškodovanja tuje stvari istega oškodovanca, saj so višje sodnice Mateja Lužovec, Alja Kratovac in Barbara Črešnar Debeljak v tem delu razveljavile oprostilni del sodbe. Tožilec Mitja Gregorc, ki je samo za to kaznivo dejanje predlagal leto dni zapora, je lahko že zdaj zadovoljen, saj je s svojo pritožbo dosegel ravno to, kar je zahteval že na koncu prvostopenjskega sojenja.

V hiši naj bi ga huje pretepel z nogo (fotografija je simbolična). FOTO: Veit Störmer/getty images

Prenagljeno

Začelo se je 29. aprila 2024, ko se je Klemenc ulegel na streho 20 let starega Markovega BMW-630, ta naj bi se pod težo njegovega telesa posedla, nakar je skočil še na pokrov motorja. Nato naj bi mu v stanovanju poškodoval še drsna vrata omare. Po prepričanju oškodovanca ga je v tem primeru oškodoval za skupno 18.090 evrov. Obtoženi naj bi mu takrat pokazal taktične rokavice in podkapo ter mu grozil, da te predmete on in njegova ekipa uporabljata za lomljenje zob in pretepanje, če jih kdo prijavi policiji. »Zapletel si se z napačno žensko. To je moja punca,« naj bi Marku rekel med skokom z avta na tla. Nato ga je brcnil v hrbet tako, da je padel na tla. In ga še večkrat brcnil in udaril z rokami ter mu zlomil troje reber. Od njega je nato zahteval, da mu mora do 15. maja 2024 izročiti 15.000 evrov in vozilo range rover, čeprav mu ni bil ničesar dolžan. Ves čas je govoril, da ima zdaj podatke njegovih otrok, do katerih je prišel tako, da je pregledal oškodovančev telefon. Tega je prej od njega zahteval in mu ga vzel ter grozil, da če ne bo izpolnil njegovih zahtev, bodo njega in njegove otroke doletele sankcije.

Višje sodnice so prepričane, da sodišče prve stopnje pri določitvi kazni ni dovolj upoštevalo obteževalnih okoliščin, ki jih je sicer tudi samo ugotovilo. Tožilcu so tako dale prav, da je kaznivo dejanje izsiljevanja ostalo nedokončano le zato, ker ga je oškodovanec še pred iztekom roka, ki mu ga je določil obtoženi, prijavil policiji.

Obtoženemu, tako višje sodnice, ne more iti v dobro niti njegova specifična osebnostna struktura oziroma, kot je med sojenjem ugotavljala izvedenka, narcistična motnja, ki se lahko izraža tudi v narcističnem besu. Menile so, da takšna osebnostna motnja lahko vpliva na odmero kazni le, če bi obtoženega ovirala pri zmožnosti obvladovanja njegovih ravnanj. Ne pa, ker da zgolj trpi zanjo.

Kaj je bilo všteto v čas kazni Dve leti in pol je zdaj kazen, ki jo je David Klemenc dobil za poskus izsiljevanja. In ne 11 mesecev iz prvostopenjskega sojenja. Za napada na informacijski sistem je dobil pravnomočne štiri mesece zapora, in ne prej izrečenih dveh. Za povzročitev hude telesne poškodbe pa tri leta in deset mesecev zapora; na prvi stopnji so mu za to prisodili dve leti.

Sankcija, ki jo je predlagal tožilec, je zato po prepričanju višjega sodišča povsem primerna in ustreznejša za dosego cilja – preprečitev storitve istovrstnih kaznivih dejanj v prihodnosti. Kar zadeva oprostilni del sodbe, so sodnice ocenile, da je prvostopenjsko sodišče prenagljeno ocenilo, da ni mogoče ugotoviti višine nastale škode na avtomobilu. In da ga je zaradi tega, glede na Šutarjev zakon (poškodovanje tuje stvari je le prekršek, če je višina škode do 500 evrov), treba oprostiti te obtožbe.

Višje sodnice so pojasnile, da bi moralo sodišče prve stopnje, četudi oškodovanec kljub pozivu ni predložil servisnega računa vozila, informacije o stanju vozila pred zatrjevanimi poškodbami pridobiti iz drugih virov. Ali pa bi to denimo ocenil nekdo, ki se poklicno ukvarja s popravilom avtomobilov. Klemencu se v izrečeno kazen všteje čas pridržanja in hišnega pripora od 13. maja 2024.