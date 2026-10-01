Izsiljevalec o Janši in Stevanoviću: »Če bi obstajala pravna država, bi si z menoj delila celico«

Čeprav je ves čas zatrjeval, da ni kriv, je Mehmed Mahmutović ob koncu sojenja sodnici Jasmini Ivančič, ker jo »zelo spoštuje in mu je simpatična«, sporočil, da bo v celoti in brez pritožbe sprejel njeno sodbo, kakršnakoli že bo. Razvpiti obsojenec, ki prestaja dolgoletno zaporno kazen zaradi vrste hudih kaznivih dejanj, tudi za zapahi nabira nova kazniva dejanja, čaka ga še postopek zaradi poskusa uboja sojetnika. Zadevo, s katero se je tokrat ukvarjalo okrožno sodišče v Ljubljani in zaradi katere bo še nekoliko dlje za zapahi, bi tako lahko šteli med minorne.

27 let in dva meseca bo skupaj za zapahi.

Sprva je tožilstvo Mahmutoviću očitalo rop Mihe Š. Zgodilo se je že pred desetimi leti, in sicer 21. septembra 2016, ko je Miho med 11. in 12. uro v Sketovi ulici sprva nadrl, zakaj se mu ne oglaša na telefon, ter ga s kolenom dvakrat udaril v hrbet. Nato naj bi ga zvlekel do bankomata, da bi dvignil denar ter tako poravnal domnevni dolg. A ker na računu ni bilo kritja, sta počakala pol ure na priliv, nato je Miha dvignil stotaka ter ga izročil Mahmutoviću.

Šla sta do bankomata, kjer mu je izročil 100 evrov. FOTO: Leon Vidic

Še o Janši in Stevanoviću

Tožilstvo je ob koncu postopka obtožnico modificiralo in mu očitalo kaznivo dejanje izsiljevanja, ob tem pa poudarilo, da je šlo za izmišljen dolg. Glede na predkaznovanost je zanj predlagalo 8 mesecev zapora, ob čemer je Mahmutović le odmahnil z roko in pripomnil, da sploh ne bi bilo treba hoditi na sodišče, če bi prej vedel, da gre le za 8 mesecev zapora. Nasprotno pa je njegov zagovornik, odvetnik, prepričan, da v tem primeru ni mogoče govoriti niti o izsiljevanju, temveč kvečjemu o kaznivem dejanju samovoljnosti, ki pa se preganja na predlog oškodovanca. Ta, je bilo mogoče slišati na sodišču, pa je sam povedal, da ni zainteresiran za pregon. Kot je med drugim izpostavil odvetnik, so tudi priče povedale, da je šlo za dejanski dolg, oškodovanec naj bi bil zelo neprepričljiv. Niti s posnetkov videonadzornih kamer ni bilo razvidno, da bi ga do bankomata vlekel ali da bi bil Miha prestrašen. Še več, v času, ko sta čakala na priliv denarja na račun, sta šla skupaj celo na pivo. Prav tako menda ni logično, da bi si Mahmutović za tarčo izsiljevanja vzel človeka brez denarja, ki prejema socialno pomoč, nato pa mu vzel le 100 evrov, čeprav je na račun tistega dne prejel bistveno višjo vsoto. Glede na vse je predlagal, da ga sodišče oprosti.

Končno besedo je pripravil tudi Mahmutović in večji del namenil stanju v državi, »ki jo vodita kriminalca Janez Janša in Zoran Stevanović,« med drugim pa dejal, da takšne, kot je on, zapirajo le zaradi tega, ker že imajo debelo kartoteko. »Če bi obstajala pravna država, bi si z menoj delila celico,« je bilo slišati, pa tudi, da je to njegov prvi postopek, v katerem je govoril iskreno in ni lagal. Oškodovanca je označil za prevaranta, ki si je povsod izposojal denar, tudi v tem sojenju je menda hotel 200 evrov, da umakne svoje izjave.

Nepredvidljiv in konflikten Čeprav je Mahmutović ves čas sojenja dajal vtis, da ga vse skupaj zabava in večkrat govoril o politiki, pa gre za še kako nepredvidljivega zapornika, s katerim so imeli naši pravosodni organi v preteklosti polne roke dela. Prvič ga ja javnost spoznala, ko je leta 2008 splezal na nadstrešek najbolj varovanega dela zapora na Dobu in na njem vztrajal dva dni, kasneje pa iz odmevnega primera ropov prostitutk, med katerim je eno posilil, drugi pa spolno napadel. Junija je bilo med razlogi, zaradi katerih je bil januarja iz varnostnih razlogov premeščen iz največjega slovenskega zapora na Dobu v Celje, mogoče slišati o vrsti težav z njim: v zaporu so zabeležili pet povzročitev telesnih poškodb, 33 konfliktov z zaprtimi osebami, 11 napadov ali groženj, povzročenih uradni osebi, 20-krat so bila uporabljena prisilna sredstva, prav tako 20-krat je bila zoper njega odrejena odstranitev v poseben prostor. Pri njem so odkrili deset prepovedanih predmetov, štirikrat naj bi se uprl in enajstkrat poškodoval inventar. Dvakrat je bil osumljen kaznivega dejanja. Poleg poskusa uboja sojetnika s prirejenim nožem, menda po naročilu, je drugemu zaradi spora o kavi zlomil spodnjo čeljustnico.

A kot je izpostavila predsednica senata, Mahmutoviću, ki je med sojenjem spreminjal zagovor, ne gre verjeti. Dolg, se je strinjala s tožilko Tino Sočan, ni obstajal. Opozorila je, da je bil sprva govor o tem, da naj bi mu denar posodil, kasneje pa, da naj bi Mihi posodil skuter, ki ga je nato zasegla policija. Priči, ki sta govorili Mahmutoviću v prid, je označila ze zelo neprepričljivi. Za izsiljevanje mu je prisodila še pol leta zapora, upoštevaje njegovo kar 26 let in 9 mesecev dolgo zaporno kazen, ki jo že prestaja zaradi vrste drugih dejanj (šest ropov, nasilništvo, posilstvo in spolno nasilje), pa mu je izrekla enotno kazen 27 let in 2 meseca zapora. Po koncu prestane kazni bodo v Doboju rojenega državljana BiH še za 5 let izgnali iz države. »Zdaj ste mi malo manj simpatični,« je sodbo v smehu komentiral Mahmutović.