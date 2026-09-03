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SOJEJE V MARIBORU

Izvedenci razdeljeni: je bila Anja Repnik Berša prištevna ali ne, ko je zabodla moža?

Nadaljevanje sojenja je predvideno za 10. november.
FOTO: Oste Bakal
FOTO: Oste Bakal
STA, N. P.
 3. 9. 2026 | 16:32
3:10
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Na mariborskem sodišču so v nadaljevanju sojenja obtoženi Anji Repnik Berša za uboj partnerja v Valvasorjevi ulici v Mariboru maja 2022 na zahtevo tožilstva izpeljali soočenje izvedencev psihiatrične stroke, ki pa so tudi tokrat glede psihičnega stanja obtožene v času dejanja vztrajali vsak pri svojem. Nadaljevanje sojenja je predvideno za 10. november.

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Medtem ko je prvi s strani sodišča postavljeni izvedenec psihiatrične stroke Peter Pregelj ocenil, da je bila sposobnost razumevanja in obvladovanja ravnanja obtožene zaradi prilagoditvene motnje zmanjšana, a ne bistveno, pa sta izvedenka psihiatrije Ilonka Vučko Miklavčič in klinična psihologinja Sana Čoderl Dobnik po pogovoru z obtoženo ugotovili prilagoditveno ter posttravmatsko stresno motnjo ter akutno stresno reakcijo, zaradi česar naj v času dejanja ne bi bila prištevna.

Ker je šlo za diametralno nasprotna mnenja o vprašanju, ki je po mnenju sodnega senata pod vodstvom sodnice Nine Grdinić bistveno za ta postopek, so danes na predlog tožilke Nevenke Berdnik opravili soočenje izvedencev, ki pa jim verjetno ne bo olajšalo dela. Pregelj je namreč kljub dodatnemu dokaznemu gradivu in nedavnemu dopolnjenemu zagovoru obtožene ostal neomajen pri svojem mnenju.

Anja Repnik Berša in Lluzim Berša. FOTO: O.
Anja Repnik Berša in Lluzim Berša. FOTO: O.
Kolegicama je očital netočnosti pri pripravi njunega mnenja, ključno pa je po njegovi oceni, da iz razpoložljivih podatkov in pogovora z obtoženo ni mogoče dokazati, da je bila posttravmatska stresna motnja, kaj šele akutna stresna reakcija pri njej prisotna v času tragičnega dogodka.

Z njo opravili pogovor

Izvedenki sta po drugi strani pojasnili, da sta za izdelavo mnenja z obtoženo opravili pogovor o samem dogodku in preteklem dogajanju v družini, opazovali njeno vedenje, opravili klinične psihološke teste ter se seznanili z vsemi relevantnimi deli sodnega spisa. Kot sta dejali, je zanju pomembno, da je pacientka pri tem bila pristna, opirali pa sta se tudi na izjavo policista o njenem slabem psihičnem stanju po dogodku.

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Prav slednje pa je zmotilo Preglja, saj da izvedenki v izvidu po pregledu obtožene nista omenjali amnezije, ki jo nato kot enega od kazalnikov akutne stresne reakcije navajata v izvedenskem mnenju. Izjava policista je namreč po njegovem mnenju zgolj nestrokovna ocena in se nanjo ni mogoče opirati, na drug način pa njenega stanja pozneje ni mogoče ugotavljati, saj akutna stresna reakcija izzveni v nekaj urah do dveh dneh po stresnem dogodku.

Obtožena je izvedencu Preglju sicer očitala, da si zanjo ni vzel preveč časa, da ji je sicer prisluhnil, prav veliko vprašanj pa da zanjo ni imel. Po drugi strani naj bi jo izvedenki Vučko Miklavčič in Čoderl Dobnik celovito izprašali in si na podlagi tega ustvarili mnenje, ki gre v prid obrambi.

Tožilka Berdnik si bo vzela čas in temeljito preučila zapisnik današnjega soočenja, nato pa se bo odločila glede morebitnih dodatnih dokaznih predlogov. To bo jasno na novembrskem naroku, sodnica Grdinić pa je za 24. november razpisala še en narok, ko bi lahko sojenje, če ne bo novih predlogov, tudi sklenili.

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Anja Repnik BeršasodiščeprištevnostsojenjeMariborubojposttravmatska stresna motnjaLulzim Berša
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