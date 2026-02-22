Jadralni padalec poletel z vzletišča Kal, nato trčil v drevo

Galerija
V soboto okoli 14. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o padcu padalca na območju Hrastnika. Ugotovljeno je bilo, da je jadralni padalec poletel z vzletišča Kal, zaradi težav je trčil v drevo in padel z višine.
Pri padcu se je padalec huje poškodoval in je bil s helikopterjem odpeljan v zdravstveno ustanovo. Po doslej znanih podatkih njegovo življenje ni ogroženo. Policisti so na kraju zbrali vsa obvestila in o dogodku obvestili preiskovalca letalskih nesreč.
