Jadralni padalec v težavah, pristal na drevesu

Kranjski policisti so bili v sredo nekaj po 18. uri obveščeni o 23-letnem jadralnem padalcu, ki je vzletel z vzletišča Ambrož pod Krvavcem in je po vzletu začel izgubljati hitrost in višino ter pristal na bližnjem drevesu.

Jadralni padalec ni bil telesno poškodovan

Pomoč na kraju so mu nudili gorski reševalci GRS Kranj. Obveščen je bil tudi preiskovalec letalskih nesreč. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.