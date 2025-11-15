Jahač je s konja padel na avto, hudo se je poškodoval

Novogoriški policisti so v sredo na območju Banjšic obravnavali prometno nesrečo med voznico osebnega avtomobila ter 38-letnim jahačem konja, ki je poleg sebe vodil drugega konja.

Med srečevanjem je konj z jahačem zadel v osebni avtomobil, zaradi česar je jahač s konja padel na vozilo. Pri tem je utrpel hude poškodbe noge, odpeljali so ga v bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Manjše poškodbe je utrpel tudi konj. Policisti bodo jahaču izdali plačilni nalog, so sporočili z novogoriške policijske uprave.