Jaka (24) pogrešan že več kot dva tedna, policija: »Pregledali smo strugo, brežino, gozdove«

Minuli konec tedna je minilo natanko 14 dni, odkar so svojci nazadnje videli 24-letnega Jako Muhedinoviča iz Kasaz. In še vedno ni o njem ne duha ne sluha. Jakova mama Urška na družabnih omrežjih iz dneva v dan obupano prosi vse, ki bi njenega sina videli, da to sporočijo njegovim bližnjim ali policistom, prav tako roti visokoraslega mladeniča, naj se jim javi in se vrne domov. Vse brez uspeha. Sadov niso obrodile niti obsežne iskalne akcije, ki jih organizirajo Jakovi svojci in prijatelji, pa seveda tudi policisti, gasilci, celo pripadniki Slovenske vojske in prostovoljci, ki si želijo, da bi mama Urška končno spet lahko v objem stisnila svojega Jako. »Od prijave pogrešanja do danes smo izvedli deset iskalnih akcij, v katerih je sodelovalo več kot 400 ljudi. V sklopu iskalnih akcij smo pregledali strugo reke Savinje od Kasaz do Tremarij, brežino ob reki ter okoliške gozdove. Jake do danes nismo našli,« je na naše poizvedovanje, ali je Jaka Muhedinovič še vedno na seznamu pogrešanih oseb, odgovorila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Celje Milena Trbulin.

Jaka Muhedinović FOTO: Pu Celje

Pisali smo že, da so Jako nazadnje videli v noči na 29. november na Ljubljanski ulici v Celju, kjer naj bi vstopil v taksi. Ta ga je nato odpeljal proti domu, a je Jaka menda želel iz vozila izstopiti približno kilometer pred domom , češ da bo pot nadaljeval peš. Nato je izginil. Domačini, ki tamkajšnje kraje dobro poznajo, se zato bojijo najhujšega. Kraj, kjer je Jaka izstopil iz taksija, menda velja za nevarnega. »Vse povsod lahko beremo, da je okolica Petrička nevarna in da se dogajajo čudne stvari,« se glasi eden od zapisov na strani, namenjeni iskanju Jake in deljenju koristnih informacij. Avtor zapisa je tiste, ki živijo tam okoli, povprašal, kaj se takšnega tam dogaja, in med drugim dobil odgovor »iz prve roke«, da so na razvalini Doma na Petričku »čudni tipi, ki ne pustijo kolesarjem mimo«. Petriček je bil nekoč sicer priljubljeno zbirališče Celjanov, a je bolj znan po kruti zgodovini. Tja so namreč po vojni odpeljali sirote, katerih starše so odpeljali v Hudo Jamo . Pred slabimi tremi meseci so tam odkrili spominsko tablo, ki naj bi služila kot simbolni poklon vsem, ki so tam trpeli. Le dan pozneje je na Petričku izbruhnil požar . Zagorelo je ostrešje zapuščene stavbe. Dva meseca pozneje naj bi prav tam izginil tudi Jaka.

Na Petričku je konec septembra zagorelo. FOTO: Špela Kuralt/delo

»Ta zgodba me je globoko pretresla, ker govori o nečem bistvenem: da človek nikoli ni sam, kadar skupnost stopi skupaj. Vsaka deljena informacija, vsaka pozornost, vsaka minuta resne pomoči je dejanje upanja. Prosimo, ostanimo zbrani, spoštljivi in odgovorni — in pomagajmo, kjer lahko. Naj Jaka čuti, da ga čakamo. Naj njegova mama čuti, da ni sama. In naj bo naša enotnost glasnejša od tišine. Če veste karkoli, kar bi lahko pomagalo, stopite korak naprej. V takih trenutkih šteje vsak človek,« se glasi ena zadnjih objav na profilu, ustvarjenim z namenom čim prej najti Jako. »Ponovno prosimo za informacije vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem izginotju. Za informacije sta na voljo telefonski številki 113 in anonimna številka policije 080 12 00,« pa je ponovno za pomoč pri iskanju ponovno zaprosila tudi Trbulinova.