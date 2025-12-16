Jaka (24) pogrešan že več kot dva tedna, policija: »Pregledali smo strugo, brežino, gozdove«

Minuli konec tedna je minilo natanko 14 dni, odkar so svojci nazadnje videli 24-letnega Jako Muhedinoviča iz Kasaz. In še vedno ni o njem ne duha ne sluha. Jakova mama Urška na družabnih omrežjih iz dneva v dan obupano prosi vse, ki bi njenega sina videli, da to sporočijo njegovim bližnjim ali policistom, prav tako roti visokoraslega mladeniča, naj se jim javi in se vrne domov. Vse brez uspeha. Sadov niso obrodile niti obsežne iskalne akcije, ki jih organizirajo Jakovi svojci in prijatelji, pa seveda tudi policisti, gasilci, celo pripadniki Slovenske vojske in prostovoljci, ki si želijo, da bi mama Urška končno spet lahko v objem stisnila svojega Jako. »Od prijave pogrešanja do danes smo izvedli deset iskalnih akcij, v katerih je sodelovalo več kot 400 ljudi. V sklopu iskalnih akcij smo pregledali strugo reke Savinje od Kasaz do Tremarij, brežino ob reki ter okoliške gozdove. Jake do danes nismo našli,« je na naše poizvedovanje, ali je Jaka Muhedinovič še vedno na seznamu pogrešanih oseb, odgovorila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Celje Milena Trbulin.
»Ta zgodba me je globoko pretresla, ker govori o nečem bistvenem: da človek nikoli ni sam, kadar skupnost stopi skupaj. Vsaka deljena informacija, vsaka pozornost, vsaka minuta resne pomoči je dejanje upanja. Prosimo, ostanimo zbrani, spoštljivi in odgovorni — in pomagajmo, kjer lahko. Naj Jaka čuti, da ga čakamo. Naj njegova mama čuti, da ni sama. In naj bo naša enotnost glasnejša od tišine. Če veste karkoli, kar bi lahko pomagalo, stopite korak naprej. V takih trenutkih šteje vsak človek,« se glasi ena zadnjih objav na profilu, ustvarjenim z namenom čim prej najti Jako. »Ponovno prosimo za informacije vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem izginotju. Za informacije sta na voljo telefonski številki 113 in anonimna številka policije 080 12 00,« pa je ponovno za pomoč pri iskanju ponovno zaprosila tudi Trbulinova.