Jaka krivdo za tragedijo vali na sonce: »Vsak dan trpim zaradi tega«

PROMETNA NESREČA

Jaka Pogačnik je oktobra 2017 na Vidmu zavijal levo in trčil v Metoda Jeriho. Izvedenec ne dvomi, da je vozniku nagajalo sonce, a lahko bi bil še bolj previden.

»Moj bog, pa saj to ni Metod ...,« so se ji začele v glavi porajati črne misli, ko je 18. oktobra 2017 popoldne zaslišala sirene reševalcev oziroma policistov, ki so hiteli v smeri Vidma v občini Dol pri Ljubljani. Metodova žena Marinka Jeriha je bila takrat doma v naselju Zajelše, le dobra dva kilometra stran od kraja, kamor so bili namenjeni reševalci. Natančneje k mostu čez Kamniško Bistrico na cesti med Vidmom in Beričevim. Metod, sicer rekreativni kolesar, se je tistega popoldneva s specialko po 70 prevoženih kilometrih iz Beričevega vračal proti domu. Tragedija se je zgodila, ko je malo ...