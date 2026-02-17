Jaka zaradi brazgotine v očesu povzročil tragedijo: od tistega dne ni bil več ista oseba

SOJENJE

Brata naše vrhunske judoistke je tik pred zavijanjem zaslepilo sonce, spregledal je kolesarja in mu usodno zaprl pot.

Smrtna prometna nesreča je šok tako za sorodnike pokojnika kot za njenega povzročitelja. Prvi se morajo soočiti z izgubo ljubljene osebe, drugi pa živeti z mislijo, da je bilo nekomu odvzeto življenje. »Ko je tistega dne prišel domov, je bil čisto pretresen. Spomnim se, ko je samo govoril: 'Oživljal sem ga. Nisem mu mogel pomagati,'« se je tistega dne, bil je 18. oktober 2017, spominjala Anka Pogačnik, sicer vrhunska slovenska judoistka. Takrat se je njen brat Jaka Pogačnik vrnil domov z Vidma, kjer je okoli 17.40 med zavijanjem levo s kio cerato trčil v levo stran kolesarja, ki je pripeljal ...