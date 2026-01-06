Jake ni že pet tednov, to so ganljive besede mame Urške: »Dragi sine, minilo je več kot 5 tednov negotovosti, bolečine in žalosti!«

Že več kot pet tednov je minilo, odkar je v bližini domačih Kasaz iz taksija sredi noči izstopil 24-letni Jaka Muhedinović in se vdrl v zemljo. Njegovi bližnji, policisti, gasilci in druge službe ga vse od tistega usodnega 29. novembra neumorno iščejo, a brez uspeha.

Vse, ki bi lahko nudili koristne informacije, ali so Jako kje videli, prosijo, da jim to sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

Jaka Muhedinović je visok okrog 193 centimetrov, je vitke postave in ima kratke svetlo rjave lase. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v modre kavbojke, srajco in črn plašč, obute pa je imel sive gležnarje.

Zdaj je njegova mama Urška Lipovšek Muhedinovič objavila ganljiv zapis in v njem opisala bolečino in stisko ob sinovi odsotnosti ter prošnjo, da se vrne domov.

»Dragi sine, minilo je več kot 5 tednov negotovosti, bolečine in žalosti. Neizmerno te pogrešamo in si te želimo nazaj. Srce se nam para. Tvoja mami, ati in tvoja draga sestra.«