  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KJE JE?

Jake ni že pet tednov, to so ganljive besede mame Urške: »Dragi sine, minilo je več kot 5 tednov negotovosti, bolečine in žalosti!«

Vse, ki bilahkonudili koristne informacije, ali so Jako Muhedinovića kje videli, prosijo, da jim to sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200. S
Jaka Muhedinović FOTO: Pu Celje
Jaka Muhedinović FOTO: Pu Celje
M. U.
 6. 1. 2026 | 09:05
1:38
A+A-

Že več kot pet tednov je minilo, odkar je v bližini domačih Kasaz iz taksija sredi noči izstopil 24-letni Jaka Muhedinović in se vdrl v zemljo. Njegovi bližnji, policisti, gasilci in druge službe ga vse od tistega usodnega 29. novembra neumorno iščejo, a brez uspeha. 

image_alt
Za pogrešanega Jako razpisana denarna nagrada 30.000 evrov (VIDEO)

Vse, ki bi lahko nudili koristne informacije, ali so Jako kje videli, prosijo, da jim to sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

image_alt
Mama pogrešanega Jake (24): »Če bi vedela, zakaj je izstopil iz avta več kot tri kilometre prej, ga danes verjetno ne bi iskali«

Jaka Muhedinović je visok okrog 193 centimetrov, je vitke postave in ima kratke svetlo rjave lase. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v modre kavbojke, srajco in črn plašč, obute pa je imel sive gležnarje.

Zdaj je njegova mama Urška Lipovšek Muhedinovič objavila ganljiv zapis in v njem opisala bolečino in stisko ob sinovi odsotnosti ter prošnjo, da se vrne domov.

image_alt
Jako Muhedinovića (24) iskalo več kot 200 ljudi, pregledali so tudi strugo Savinje (FOTO)

»Dragi sine, minilo je več kot 5 tednov negotovosti, bolečine in žalosti. Neizmerno te pogrešamo in si te želimo nazaj. Srce se nam para. Tvoja mami, ati in tvoja draga sestra.«

 

Več iz teme

Jaka MuhedinovićpolicijaSlovenijamamapogrešan
ZADNJE NOVICE
08:50
Lifestyle  |  Polet
GREMO NA SANKANJE

Od spomina na otroštvo do resne rekreacije: sankanje kot fitnes na snegu

Dostopna zimska aktivnost, ki krepi telo, izboljšuje razpoloženje in ne zahteva posebne priprave.
Janez Kušar6. 1. 2026 | 08:50
08:45
Premium
Novice  |  Slovenija
SODBA PRAVNOMOČNA

Občina Radenci in župan Leljak nezakonito prodali socialna stanovanja

Vinko Žigart je zaradi nepravilnosti že leta 2021 organiziral protestni shod.
6. 1. 2026 | 08:45
08:39
Bulvar  |  Tuji trači
USPELO JI JE

To je peta glasbenica, ki se je zavihtela med milijarderje

Pred Beyoncé so to postali njen mož Jay-Z, Rihanna, Bruce Springsteen in Taylor Swift.
6. 1. 2026 | 08:39
08:25
Bulvar  |  Domači trači
ZARADI POROKE

Bivši dopisnik POP TV nujno potrebuje pomoč

Vse zbrane informacije bo posredoval hčerki.
6. 1. 2026 | 08:25
08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
08:21
Lifestyle  |  Stil
NAJ KAPLJA

Ko pritisne mraz, so na udaru tudi cevi

Le stalen pretok, kapljanje in izolacija nas lahko rešijo poplav in dragih popravil.
6. 1. 2026 | 08:21

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki