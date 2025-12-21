Jako Muhedinovića (24) iskalo več kot 200 ljudi, pregledali so tudi strugo Savinje (FOTO)

Že tri tedne je minilo, odkar je v bližini domačih Kasaz iz taksija sredi noči izstopil 24-letni Jaka Muhedinović in se vdrl v zemljo. Njegovi bližnji, policisti, gasilci in druge službe ga vse od tistega usodnega 29. novembra neumorno iščejo, a brez uspeha. To soboto je na širšem območju Kasaz ponovno potekala obsežna iskalna akcija, a tudi ta ni obrodila sadov. V akciji je med drugim sodelovalo pet prostovoljna gasilska društva – PGD Velika Pirešica, PGD Kasaze-Liboje, PGD Vrbje, PGD Rimske Toplice in PGD Zabukovica – skupno 23 gasilcev, pridružila se jim je tudi ekipa z dronom, gasilci pa so s čolnom pregledali celotno strugo reke Savinje do njenega izliva v Zidanem Mostu. Omenjenim gasilcem so na pomoč pri iskanju priskočili tudi policisti, jamarji, planinci in več kot 180 prostovoljcev, ki si ne želijo drugega, kot da bi obupana mama končno lahko spet objela ljubljenega sina.

»Iskalna akcija se je začela ob 10. uri in se zaključila malo po 13. Ponovno smo temeljito prečesali zelo obsežno območje zadnjega znanega videnja pogrešanega Jake Muhedinovića, pri čemer so bile uporabljene različne iskalne metode, vključno z zračnim pregledom z dronom ter terenskim pregledom težko dostopnih območij. Kljub izjemnemu številu sodelujočih, veliki zavzetosti in vloženemu trudu vseh udeleženih iskalna akcija žal ni bila uspešna,« so razočaranje delili člani Gasilske zveze Žalec in dodali, da policija še vedno zbira informacije, ki bi lahko pripomogle k razjasnitvi okoliščin izginotja.

Vse, ki bi jim lahko ponudili koristne informacije, ali so Jako kje videli, prosijo, da jim to sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200. Spomnimo: Jaka Muhedinović je visok okrog 193 centimetrov, je vitke postave in ima kratke svetlo rjave lase. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v modre kavbojke, srajco in črn plašč, obute pa je imel sive gležnarje.