Jani s potovanja v Egiptu prišel okužen s hepatitisom C

HOČE ODŠKODNINO

Prepričan je, da so ga v novomeški bolnišnici napačno zdravili. Pričakoval je 130 tisočakov odškodnine, a se sodišče z njim ni strinjalo.

Jani Debelak s Senovega se je leta 2007 z virusom hepatitisa C, genotipa 4, okužil na potovanju v Egiptu. Gre za bolezen jeter, ki se prenaša s krvjo in lahko dolga leta poteka brez simptomov, vendar povzroča resne okvare jeter. V Splošni bolnišnici Novo mesto so Debelaka prvič pregledali novembra istega leta, v sredini leta 2008 pa so mu diagnosticirali hepatitis C. Debelak je prepričan, da so ga napačno zdravili, kar je pustilo posledice na njegovem zdravju ter psihičnem stanju. Zoper bolnišnico je vložil odškodninski zahtevek. Očital jim je neustrezno, malomarno in nestrokovno zdravljenje ...