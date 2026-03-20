Jani s škarjami nad mater z mladoletnico

GROZI MU 14-LETNA ZAPORNA KAZEN

Jani Franetič vlomil v stanovanje bivše partnerice v Sežani. Vpričo hčerke jo je napadel, porezal ter ji še odstrigel lase.

Dom naj bi bil najvarnejši prostor, zavetje, kjer nevarnost ostaja zunaj, za zaklenjenimi vrati. A 30. januarja lani se je v Sežani izkazalo, da ta pogosto samoumeven občutek varnosti ne drži vedno in lahko v trenutku izgine. Napadalec v enoto stanovanjskega bloka ni vstopil skozi vrata, ampak je zlezel skozi okno. In prišel naravnost v prostor, kjer se je 43-letna mati P. N. s svojim mladoletnim otrokom počutila najvarneje. Kar je sledilo, je bilo kot v grozljivki. Takoj ko si je 42-letnik utrl pot v njun dom, je napadel žensko. Zagrabil jo je za lase in vlekel po stanovanju. Nato je prijel ...