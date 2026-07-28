Janšev sosed zaradi odrezane Titove glave prejel obtožnico

ODREZAL, POTEM NAPISAL KNJIGO IN SKUHAL PIVO

Miroslavu Pačniku iz Šentilja pri Velenju grozi do pet let zapora. Če bo obsojen, ga lahko doleti še visoka denarna kazen.

»Danes mi je bila vročena obtožnica zaradi poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena. Predlaga kazen, po kateri je zagroženih do pet let zapora. Poleg tega pa še denarna kazen v višini najmanj 11.254 evrov. Ironično je, da je prav Tito omejeval slovensko kulturo in je kriv za umor marsikaterega zavednega slovenskega kulturnika,« je na svojem družbenem profilu Facebook včeraj objavil 50-letni Miroslav Pačnik, sosed predsednika vlade Janeza Janše v Šentilju pri Velenju. Kot je znano, je obtožnica posledica dejanja, ko so Pačnika v začetku decembra lani po prijavi ...