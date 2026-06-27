Javil se je na klic neznanca in ostal brez 40.000 evrov

Policisti so te dni obravnavali kar tri primere spletne goljufije, v katerih so občani izgubili veliko denarja. Policisti Policijske postaje Ajdovščina so obravnavali spletno goljufijo, pri kateri je neznani storilec poklical oškodovanca preko aplikacije WhatsApp, nato pa na njegov mobilni telefon, brez vednosti oškodovanca naložil nekaj aplikacij, preko katerih je nato na neznan način vstopil v spletno banko ter z njegovega bančnega računa ukradel 40.000 evrov. Policisti bodo zoper neznanega storilca podali kazensko ovadbo.

Tudi policisti Policijske postaje Nova Gorica so te dni obravnavali spletno goljufijo, v tem primeru je neznani storilec oškodovanca kontaktiral z več različnih telefonskih številk in ga na koncu prepričal, da je preko aplikacije za trgovanje s kriptovalutami opravil več nakazil v skupni vrednosti 47.700 evrov, pod pretvezo investiranja v delnice podjetja. To je bila seveda laž, moški pa je ostal brez denarja.

Na območju Velenja so policisti prav tako obravnavali novo odmevno spletno prevaro, v kateri je občan izgubil več deset tisoč evrov. Od letošnjega aprila je namreč zavestno trgoval na lažni spletni borzi, kamor je v upanju na zaslužek postopoma vložil okoli 38.000 evrov. Ko je ugotovil, da gre za prevaro in da denarja ne more dvigniti, je zadevo nemudoma prijavil policistom, ti pa kaznivo dejanje še preiskujejo.