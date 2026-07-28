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PU NOVA GORICA

Javno prireditev na območju Tolmina si bosta žal zapomnila

Policisti Policijske postaje Tolmin okoliščine obeh kaznivih dejanj tatvine še preiskujejo.
FOTO: Bossiema Getty Images
FOTO: Bossiema Getty Images
S. U.
 28. 7. 2026 | 20:43
1:43
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Policisti Policijske postaje Tolmin so 26. julija dopoldne prejeli obvestilo o tatvini mobilnega telefona na večji javni prireditvi na Tolminskem. Po doslej zbranih ugotovitvah je neznani storilec v noči s petka, 24. julija, na soboto, 25. julija 2026, izkoristil gnečo med obiskovalci ter oškodovancu iz žepa odtujil mobilni telefon znamke iPhone 16 Pro, vreden približno 800 evrov.

Policisti so bili isti dan v zgodnjih popoldanskih urah obveščeni še o drugi tatvini mobilnega telefona na isti javni prireditvi na območju Tolmina. Po prvih ugotovitvah je neznani storilec v soboto pozno zvečer oškodovancu odtujil mobilni telefon znamke Samsung Galaxy A36.

»Obiskovalcem javnih prireditev svetujemo, naj imajo svoje osebne predmete, predvsem mobilne telefone, denarnice in druge vrednejše predmete, ves čas pod nadzorom. V množici ljudi naj bodo še posebej pozorni na svoje osebne stvari in naj jih ne odlagajo na mesta, kjer bi jih lahko neznane osebe neopaženo odtujile. Svetujemo, da mobilnih telefonov in drugih vrednejših predmetov ne nosite v zunanjih, nezavarovanih žepih oblačil ali torbic. Ob zaznavi sumljivega ravnanja oziroma če postanete žrtev kaznivega dejanja tatvine, o tem čim prej obvestite policijo in si poskušajte zapomniti čim več podatkov o morebitnem storilcu,« opozarjajo na PU Nova Gorica.

Policisti Policijske postaje Tolmin okoliščine obeh kaznivih dejanj tatvine še preiskujejo.

 

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