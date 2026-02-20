Je 32-letni kolesar v Novi Gorici vozil drogiran in pijan?

V četrtek v popoldanskem času so policisti v Novi Gorici ustavili in kontrolirali 32-letnega kolesarja ter mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki ga je odločno odklonil. Prav tako je odklonil hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi ter odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi. Policisti Policijske postaje Nova Gorica so kršitelju izdali plačilni nalog.

Policija opozarja Vozite v ustreznem psihofizičnem stanju, saj alkohol, prepovedane droge, psihoaktivna zdravila in druge psihoaktivne snovi ter utrujenost bistveno vplivajo na varno in zanesljivo udeležbo v cestnem prometu! Alkohol je še vedno je eden ključnih dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nesreč, zlasti tistih z najhujšimi posledicami – hudimi telesnimi poškodbami, invalidnostjo ali smrtjo. Pomembno je poudariti, da alkohol pogosto deluje v kombinaciji z drugimi dejavniki tveganja, kot so utrujenost, uporaba mobilnega telefona med vožnjo ali neprilagojena hitrost, kar nevarnost še dodatno poveča. Alkohol najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja. Voznik je tako prepričan, da vozi bolje kot dejansko, temu pa sledijo slabša sposobnost zaznavanja, napačne ocene razdalj, počasne reakcije, motnje pri ravnotežju, zožen zorni kot itd.

34-letni voznik avtomobila vozil pod vplivom

Prav tako včeraj so policisti Postaje prometne policije Nova Gorica na območju naselja Vrtovin ustavili 34-letnega voznika osebnega avtomobila. Prometni policisti so mu odredili preizkus alkoholiziranosti in rezultat je pokazal, da je bil pod vplivom alkohola (1,17 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka). Vozniku je bila prepovedana nadaljnja vožnja in začasno odvzeto vozniško dovoljenje, čaka ga še srečanje s sodnikom, saj bo zoper njega podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče.