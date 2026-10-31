Je bil Tomaž ugrabljen zaradi ponarejenega mobilnika?!

NA SODIŠČU

Decembra lani naj bi se Alen Fatić, Avni Thaqi in Gal Žibert spravili nad Žalčana. Od njega so zahtevali denar, ker naj bi pred tem naplahtal njihovega prijatelja.

Ko smo na razporedu obravnav na spletni strani ljubljanskega okrožnega sodišča ob imenih Alen Fatić, Avni Thaqi in Gal Žibert zagledali, da so obtoženi storitve kaznivega dejanja ugrabitve in prisilnega izginotja, smo pričakovali večji sodni proces. Doslej smo namreč s prsti ene roke lahko prešteli obravnave za to kaznivo dejanje, ki bi ga prej pričakovali v kakšni Mehiki ali Braziliji. 28. 12. 2025 naj bi se zgodila ugrabitev. A že ob prihodu obtoženih v sodno dvorano smo spoznali, da ne gre za klasične kriminalce. Vse od 28. decembra lani, ko naj bi skupaj zagrešili omenjeno kaznivo ...