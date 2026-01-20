Je Cezar kar iz pripora naročil umor?! Iz ječe naj bi celo vodil kriminalno združbo

PO MAFIJSKI LIKVIDACIJI

Aretiran je bil tudi moški, ki so ga povezovali z mafijsko likvidacijo v Ljubljani.

Štiridesetletni bosanski kriminalec Dino Muzaferović - Cezar je na ljubljanskem okrožnem sodišču, na katerem potekajo predobravnavni naroki za domnevno vpletene v ljubljanski umor Bosanca Satka Zovka, pred nekaj meseci zanikal krivdo. Za svojo aretacijo je okrivil pisanja bosanskega preiskovalnega novinarja Avda Avdića. In prav Avdićeva spletna stran istraga.ba zdaj razkriva, da naj bi Cezar iz pripora v Sloveniji še naprej poveljeval svoji kriminalni združbi, njeni trije člani pa naj bi skovali načrt za nov umor. Med aretiranimi je tudi nekdo, ki so ga Bosanci nekaj časa zadržali zaradi ...