Je Damjan invalida Ivana zažgal, ker ga je jezil?!

SOJENJE

Damjan Košmrlj se zagovarja, da je z razkužilom polil in zažgal znanca.

»Boli, boli. Peče, peče,« je 52-letni stoodstotni invalid Ivan R. govoril iz rešilca, ko ga je želel policist Kristjan Jakša podrobneje povprašati o tem, kaj se je nekaj minut prej dogajalo v enem od stanovanj v Ribnici. Bilo je 19. aprila lani. »Z njim je bilo nemogoče govoriti. Takrat je bil še pri zavesti, a ni mogel več povedati o tem, kdo in kaj.« Preiskava je kmalu pokazala, da naj bi ga v kuhinji stanovanja z razkužilom za roke polil in z vžigalnikom zažgal njegov prijatelj Damjan Košmrlj. K sreči je bil v sosednji sobi Sergej J. in je Ivanu, ki ima hudo telesno in govorno napako, ...