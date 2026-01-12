Je dijak v Murski Soboti sledil ukazom iz računalniške igre? Po napadu z nožem v priporu

SVOJE ŽRTVE MENDA SPLOH NI POZNAL

Tisti dan ga je čakalo ustno ocenjevanje.

Dijak prvega letnika Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, ki je v petek z nožem porezal dijakinjo četrtega letnika, je po besedah vrstnikov veljal za vase zaprtega in precej redkobesednega. Na tisti dan bi moral biti vprašan pri enem od predmetov. Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota, ki jo v tem šolskem letu obiskuje 401 dijak, danes, ko se bodo odprla njena vrata, čaka eden najtežjih ponedeljkov doslej v njeni 65-letni zgodovini. Še vedno namreč odmeva nasilni incident, ki se je v petek nekaj pred deseto uro dopoldne zgodil v prostorih šole. Dijak prvega letnika, ki je komaj začel ...