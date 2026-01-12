  • Delo d.o.o.
SVOJE ŽRTVE MENDA SPLOH NI POZNAL

Je dijak v Murski Soboti sledil ukazom iz računalniške igre? Po napadu z nožem v priporu

Tisti dan ga je čakalo ustno ocenjevanje.
Policisti so vodstvu šole predlagali samozaščitne ukrepe z namenom, da se pomiri starše šolarjev. Opravljen je bil tudi pregled šole. FOTO: Oste Bakal
Policisti so vodstvu šole predlagali samozaščitne ukrepe z namenom, da se pomiri starše šolarjev. Opravljen je bil tudi pregled šole. FOTO: Oste Bakal
Andrej Bedek
 12. 1. 2026 | 07:01
4:31
Dijak prvega letnika Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, ki je v petek z nožem porezal dijakinjo četrtega letnika, je po besedah vrstnikov veljal za vase zaprtega in precej redkobesednega. Na tisti dan bi moral biti vprašan pri enem od predmetov. Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota, ki jo v tem šolskem letu obiskuje 401 dijak, danes, ko se bodo odprla njena vrata, čaka eden najtežjih ponedeljkov doslej v njeni 65-letni zgodovini. Še vedno namreč odmeva nasilni incident, ki se je v petek nekaj pred deseto uro dopoldne zgodil v prostorih šole. Dijak prvega letnika, ki je komaj začel ...

ZADNJE NOVICE
07:20
Šport  |  Tekme
ROKOMET

Zormanovi fantje v Oslo z lepo popotnico iz Pariza (FOTO)

Rokometna reprezentanca se s porazom in zmago odpravlja na evropsko prvenstvo.
Peter Zalokar12. 1. 2026 | 07:20
07:11
Novice  |  Slovenija
PO TRANSPLANTACIJI RAZMIŠLJA POZITIVNO

V zadnjem hipu so jo rešili, le še brazgotina Romano spominja na bitko za življenje

Romani Skrinjar Alauf so v zadnjem hipu presadili jetra. V zahvalo za novo življenje se sama podaja na Camino.
Tina Horvat12. 1. 2026 | 07:11
07:01
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SVOJE ŽRTVE MENDA SPLOH NI POZNAL

Je dijak v Murski Soboti sledil ukazom iz računalniške igre? Po napadu z nožem v priporu

Tisti dan ga je čakalo ustno ocenjevanje.
Andrej Bedek12. 1. 2026 | 07:01
06:49
Novice  |  Slovenija
SLOVESNA PODELITEV

V ravnovesju z naravo: podeljeni novi certifikati znamke Unesco (FOTO)

Škocjanske jame so biosferno območje.
Olga Knez12. 1. 2026 | 06:49
06:31
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGEDIJA NA LOKALNI CESTI

Plužil nevarno lokalno cesto in umrl, našli so ga šele sredi noči, več ur po nesreči (FOTO)

Za Marka Kalana je bil usoden zdrs s traktorjem.
Aleksander Brudar12. 1. 2026 | 06:31
06:15
Novice  |  Svet
ZDRAVSTVENE TEŽAVE

Astronavte bodo evakuirali, to je prva takšna evakuacija v 25-letni zgodovini postaje

Zaradi zdravstvenih težav Nasa predčasno končuje misijo.
12. 1. 2026 | 06:15

