Je identiteta pokojne ženske že odkrita? To so nam povedali ljubljanski policisti (FOTO)

Slovensko javnost je v ponedeljek pretresel vprašanje ljubljanske policije, ali kdo prepozna osebne predmete ženske, ki je 19. septembra umrla na tirih na območju Rudnika. Kot so nam 24 ur po objavi poziva razkrili na ljubljanski policijski upravi, identitete pokojnice še niso ugotovili.

Gre za žensko, staro med 30 in 40 let, srednje postave, visoke 160 cm, daljših temnejših las, v času dogodka je bila oblečena v črne pajkice, temnejšo jakno s kapuco s karirastim vzorcem in bordo rdečo majico. Obuta je bila v zeleno-bele športne copate s kvadratnim vzorcem. Na roki je imela uro rumene barve, poleg nje so bila najdena korekcijska očala s svetlomodrim kovinskim okvirjem.

Ura. FOTO: Policijska uprava Ljubljana

Korekcijska očala. FOTO: Policijska uprava Ljubljana

Policisti prosijo vse, ki bi kar koli vedeli o umrli osebi oziroma bi jo prepoznali po opisu ali predmetih, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Vič na (01) 470 09 60, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.