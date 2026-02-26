  • Delo d.o.o.
POZIV OŠKODOVANCEM

Je kateri od teh predmetov vaš? Dobite jih pri dolenjskih policistih (FOTO)

Preverite fotografije.
FOTO: PU Novo mesto

A. G.
 26. 2. 2026 | 11:57
1:44
A+A-

Policisti so v minulih dneh opravili hišne preiskave na naslovih bivanja osumljencev premoženjskih kaznivih dejanj v naseljih v naseljih v okolici Šentjerneja. Med hišnimi preiskavami so našli in zasegli več predmetov, za katere osumljenci niso znali pojasniti izvora in policisti sumijo, da izvirajo iz kaznivih dejanj. »Oškodovance, ki bi predmete prepoznali, pozivamo, da pokličejo na številko 07 33 27 200 ali se zglasijo na Policijski postaji Novo mesto, Ljubljanska cesta 30,« je sporočila Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Novo mesto.

Policijski priročnik

  • Hranite nakit v zaklenjenem sefu ali omarici, ki je odporna na vlom in ogenj.
  • Razdelite nakit: najdragocenejši kosi v varnostnem trezorju, vsakdanji nakit ločeno.
  • Ne hranite vseh dragocenih kosov na enem mestu – tatovi pogosto ciljajo 'glavno zbirko'.
  • Fotografirajte vse dragocene kose, vključno z detajli, gravurami in certifikati.
  • Vodenje seznama nakita z opisom in vrednostjo močno olajša identifikacijo.
  • Namestite alarm in video-nadzor v prostorih, kjer hranite nakit.
  • Okna in vrata naj bodo varnostno ojačana, še posebej pritlična in zlahka dostopna.
  • Omejite dostop do dragocenih predmetov obiskovalcem ali serviserjem.
  • Bodite pozorni na sumljive osebe ali situacije doma in v javnosti.
  • Ob sumljivih dogodkih takoj obvestite policijo.

policijakrajapolicistihišne preiskaveNovo mestoSlovenijatatvinanakit
