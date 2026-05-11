Je kdo videl mladoletno Lino? »Na silo so jo odvlekli v avto ...«

Na nas so se obrnili zaskrbljeni sorodniki 16-letne Line Cojhter iz Poganške ulice v Novem mestu. Dekle pogrešajo od petka zvečer, zato prosijo, če je mladoletnico kdo videl, naj nemudoma obvesti policiste na številko 113. »V petek zvečer je bila Lina zunaj, ko se je mimo pripeljal Volvo sive barve. Na silo so jo odvlekli v avto, kar je vidno iz posnetkov naših videonadzornih kamer. S seboj je imela tudi telefon, a je ta nedosegljiv. Še nikoli ni tako izginila, zato smo zaskrbljeni za njeno življenje. Takoj smo dali prijavo tudi na policijo, ki jo iščejo,« je sporočil Linin brat Kristjan.

Po naših informacijah policisti vse od prejetega obvestila o pogrešani mladoletnici izvajajo aktivnosti za njeno izsleditev. Lina je visoka 168 centimetrov, oblečena je bila v črno krilo in sivo majico, obute je imela bele športne copate.