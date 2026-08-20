Je kdo videl nesrečo? Voznica na Ptuju z avtom trčila v otroka na kolesu

V sredo, 19. avgusta 2026, okoli 20. ure, se je na prehodu za pešce pri trgovini Lidl na Volkmerjevi cesti 26a na Ptuju zgodila prometna nesreča z lahkimi telesnimi poškodbami. V nesreči je neznana voznica osebnega avtomobila rdeče barve trčila v otroka na kolesu, ki je cesto prečkal preko prehoda za pešce. Znamka in tip vozila ter njegove registrske oznake za zdaj niso znani. Otrok je v nesreči utrpel lahko telesno poškodbo.

Je kdo videl nesrečo? Policisti Policijske postaje Ptuj prosijo morebitne očividce oziroma vse, ki bi imeli informacije o dogodku ali vozilu, da jih pokličejo na interventno številko Policije 113 oziroma na anonimno številko Policije 080 1200, je sporočil Milenko Petrovič, vodja izmene OKC PU Maribor, Policijska uprava Maribor.