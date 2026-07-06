Je mamo in sina ubila strela? Na turo sta se odpravila, ko je petnajstletnik z valeto slavnostno končal šolanje

OBMOČJE BELOPEŠKIH JEZER

V Kranjski Gori, kjer sta bila prijavljena, so pretreseni, a ju nihče ne pozna.

Ob čudovitih zeleno modrih in med tem zelo vročim koncem tedna množično obiskanih Belopeških jezerih v soboto nič več ni kazalo, da se je malo prej v neposredni bližini zgodila huda tragedija. Parkirišča so bila polna avtomobilov, po urejenih poteh ob nabrežju jezer so se sprehajali pohodniki in turisti iz Slovenije, Avstrije in Italije, ki so prišli po osvežitev, nekateri so posedali v senci dreves, drugi najemali gorska kolesa, iz lokalov so se mešali glasovi obiskovalcev in glasba. Toda že nekaj minut hoje navkreber, po poti proti priljubljeni planinski koči Zacchi, se turistični hrup ...