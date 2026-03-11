Je Marko lovil signal in omahnil v smrt? Ilirska Bistrica je izgubila velikega človeka

ŽALOSTEN DOGODEK

V kamnolomu se je ponesrečil 63-letni Marko Gorišek. Nikoli ni okleval, kadar je bilo treba tvegati lastno življenje, da bi rešil sočloveka.

Mesto pod Snežnikom je ovito v črnino. Vest o tragični nesreči v kamnolomu je globoko pretresla družino, domačine, planinsko in reševalno skupnost ter vse, ki so poznali priljubljenega gorskega reševalca, alpinista, jamarja in fotografa. Umrl je Marko Gorišek, ki je življenje posvetil nesebični pomoči drugim. Znan je bil po svoji predanosti in pogumu. Nikoli ni okleval, kadar je bilo treba tvegati lastno življenje, da bi rešil sočloveka. Ko so bili ljudje v stiski v gorah, na stenah ali v brezpotjih, je bil pogosto med prvimi, ki so hiteli na pomoč. V soboto pa je prav nesreča življenje vzela ...