SOJENJE

Je nekdanji generalni direktor policije cenzuriral zapise sindikatov? Tožilstvo prepričano, da je šikaniral Tatjano Bobnar

To tožilec očita Olaju. Tri sindikaliste naj bi tako prestrašil, da si niso upali na televizijo.
Anton Olaj zavrača vse očitke na svoj račun. Foto: Dejan Javornik

Tožilec Primož Suknaič ob prihodu na sodišče Foto: Dejan Javornik

Anton Olaj z zagovornico Branko Zobec Hrastar Foto: Dejan Javornik

Aleksander Brudar
 9. 4. 2026 | 08:05
Anton Olaj, generalni direktor policije v času ministrovanja notranjega ministra Aleša Hojsa v tretji vladi Janeza Janše (od 13. marca 2020 do 1. junija 2022), se bo moral zdaj, ko kot upokojenec že lahko uživa s skoraj 3000 evri mesečne pokojnine, udeleževati obravnav na sodišču. Včeraj ga je pred ljubljansko okrajno sodnico Stašo Dolenc-Lazar čakalo soočenje s prvim obtožnim predlogom, to mu očita storitev kaznivega dejanja kršitve pravic do sodelovanja pri upravljanju sindikalnih pravic ter treh kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic. Olaj vse očitke na svoj račun zavrača in želi s svojo zagovornico Branko Zobec Hrastar dokazati, da je obtožni predlog tako pomanjkljiv, da bi ga bilo treba zavreči že v fazi predhodnega preizkusa. »Jaz sem slovnično razumel, kar je tožilec prebral. Vsebinsko pa žal tega ne razumem,« se je ob zanikanju krivde odzval na očitke, ki mu jih je natančno, od besede do besede, predstavil specializirani državni tožilec Primož Suknaič.

Ta mu pri prvem očitanem kaznivem dejanju očita, da je 22. oktobra 2021 »uvedel nadzor, cenzuro nad vsebino sindikalnih obvestil, česar prej ni bilo«. Sindikat policistov Slovenije (SPS) in Policijski sindikat Slovenije (PSS) tako nista mogla več na intranetu policije samostojno objavljati sporočil za svoje člane. Ampak sta jih morala vse do 16. marca 2022 pošiljati direktno na uradni predal Službe generalnega direktorja policije. Kakšen dokument je od tam romal v presojo odboru za etiko in integriteto z nalogo, da bi ta podal mnenje, ali bi lahko negativno vplivali na integriteto policije in njeno podobo v javnosti. Na tak način je po prepričanju tožilca med drugim »zavestno kršil 22. člen KPP, ki govori o prostem razdeljevanju sindikalnega gradiva«. Olaj naj bi se dobro zavedal, da so lahko s takšnim početjem podani zakonski znaki kaznivega dejanja, saj ga je o tem pisno obvestila predsednica Odbora za etiko in integriteto v policiji Tatjana Bobnar. Olajeva zagovornica je včeraj opozorila, da sta sindikata svoje člane o vseh zadevah obveščala tudi prek drugih komunikacijskih kanalov, »kar dodatno izključuje možnost dejanske preprečitve oziroma onemogočitve sindikalne dejavnosti«.

Šikaniranje

V primeru druge točke obtožnice pa mu tožilec očita, da je kot generalni direktor policije zlorabil svoj položaj s tem, ko je 29. novembra 2021 predsedniku SPS Kristjanu Mlekušu in predsedniku PSS Roku Cvetku izdal opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, ker da sta v pogovoru za članek, objavljen 17. oktobra 2021 v enem od časopisov, povedala kar nekaj krepkih čez vodstvo policije. Opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi je 6. decembra 2021 dobil tudi sindikalni zaupnik PSS Adil Huselja. In to zato, ker je bil 13. oktobra 2021 na novinarski konferenci v Ljubljani in kasneje v oddaji Odmevi na TV Slovenija kritičen do Olaja.

Jaz sem slovnično razumel, kar je tožilec prebral. Vsebinsko pa žal tega ne razumem.

Takšnega pritiska nad sindikalisti Olaj po prepričanju tožilstva ne bi smel izvajati, saj so ti izražali stališča sindikatov, »ki varujejo in uresničujejo pravice članov sindikatov in ostalih policistov«. Prav tako jih ne bi smel spravljati v manj ugoden in podrejen položaj. Vse tri je tako »utišal« oziroma jim »povzročil prestrašenost« pred odpovedjo, če bodo »izjavili nekaj, kar ne bi bilo všeč generalnemu direktorju policije oziroma ne bodo ravnali, kot si generalni direktor želi«. Predstavniki PSS so tako celo odklonili udeležbo v televizijski oddaji Tarča. Olajeva zagovornica nasprotno trdi, da opis dejanja pod to točko obtožnega predloga ne vsebuje vseh zakonskih znakov očitanega kaznivega dejanja. Poleg tega pa da tudi ni izkazana nepremoženjska škoda, ki naj bi jo imeli omenjeni trije. Zoper nekdanjega prvega moža policije je bil pred kratkim vložen še en obtožni predlog – zaradi očitka, da je na delovnem mestu šikaniral Bobnarjevo. Ta je bila v času tretje Janševe vlade ena izmed tistih vodilnih policistov, ki so bili premeščeni v Tacen in vključeni v nekakšne kazenske delovne skupine. 

Anton Olaj | policija | sindikati | sojenje
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
