Je nekdanji generalni direktor policije cenzuriral zapise sindikatov? Tožilstvo prepričano, da je šikaniral Tatjano Bobnar

Anton Olaj, generalni direktor policije v času ministrovanja notranjega ministra Aleša Hojsa v tretji vladi Janeza Janše (od 13. marca 2020 do 1. junija 2022), se bo moral zdaj, ko kot upokojenec že lahko uživa s skoraj 3000 evri mesečne pokojnine, udeleževati obravnav na sodišču. Včeraj ga je pred ljubljansko okrajno sodnico Stašo Dolenc-Lazar čakalo soočenje s prvim obtožnim predlogom, to mu očita storitev kaznivega dejanja kršitve pravic do sodelovanja pri upravljanju sindikalnih pravic ter treh kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic. Olaj vse očitke na svoj račun zavrača in želi s svojo zagovornico Branko Zobec Hrastar dokazati, da je obtožni predlog tako pomanjkljiv, da bi ga bilo treba zavreči že v fazi predhodnega preizkusa. »Jaz sem slovnično razumel, kar je tožilec prebral. Vsebinsko pa žal tega ne razumem,« se je ob zanikanju krivde odzval na očitke, ki mu jih je natančno, od besede do besede, predstavil specializirani državni tožilec Primož Suknaič.

Nekdanji prvi policist naj bi cenzuriral sindikaliste. S pritiski nad njimi naj bi tudi zlorabil svoj položaj. Tožilstvo je prepričano, da je šikaniral Tatjano Bobnar.

Šikaniranje

Ta mu pri prvem očitanem kaznivem dejanju očita, da je 22. oktobra 2021 »uvedel nadzor, cenzuro nad vsebino sindikalnih obvestil, česar prej ni bilo«. Sindikat policistov Slovenije (SPS) in Policijski sindikat Slovenije (PSS) tako nista mogla več na intranetu policije samostojno objavljati sporočil za svoje člane. Ampak sta jih morala vse do 16. marca 2022 pošiljati direktno na uradni predal Službe generalnega direktorja policije. Kakšen dokument je od tam romal v presojo odboru za etiko in integriteto z nalogo, da bi ta podal mnenje, ali bi lahko negativno vplivali na integriteto policije in njeno podobo v javnosti. Na tak način je po prepričanju tožilca med drugim »zavestno kršil 22. člen KPP, ki govori o prostem razdeljevanju sindikalnega gradiva«. Olaj naj bi se dobro zavedal, da so lahko s takšnim početjem podani zakonski znaki kaznivega dejanja, saj ga je o tem pisno obvestila predsednica Odbora za etiko in integriteto v policiji. Olajeva zagovornica je včeraj opozorila, da sta sindikata svoje člane o vseh zadevah obveščala tudi prek drugih komunikacijskih kanalov, »kar dodatno izključuje možnost dejanske preprečitve oziroma onemogočitve sindikalne dejavnosti«.

V primeru druge točke obtožnice pa mu tožilec očita, da je kot generalni direktor policije zlorabil svoj položaj s tem, ko je 29. novembra 2021 predsedniku SPS Kristjanu Mlekušu in predsedniku PSS Roku Cvetku izdal opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, ker da sta v pogovoru za članek, objavljen 17. oktobra 2021 v enem od časopisov, povedala kar nekaj krepkih čez vodstvo policije. Opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi je 6. decembra 2021 dobil tudi sindikalni zaupnik PSS Adil Huselja. In to zato, ker je bil 13. oktobra 2021 na novinarski konferenci v Ljubljani in kasneje v oddaji Odmevi na TV Slovenija kritičen do Olaja.

Takšnega pritiska nad sindikalisti Olaj po prepričanju tožilstva ne bi smel izvajati, saj so ti izražali stališča sindikatov, »ki varujejo in uresničujejo pravice članov sindikatov in ostalih policistov«. Prav tako jih ne bi smel spravljati v manj ugoden in podrejen položaj. Vse tri je tako »utišal« oziroma jim »povzročil prestrašenost« pred odpovedjo, če bodo »izjavili nekaj, kar ne bi bilo všeč generalnemu direktorju policije oziroma ne bodo ravnali, kot si generalni direktor želi«. Predstavniki PSS so tako celo odklonili udeležbo v televizijski oddaji Tarča. Olajeva zagovornica nasprotno trdi, da opis dejanja pod to točko obtožnega predloga ne vsebuje vseh zakonskih znakov očitanega kaznivega dejanja. Poleg tega pa da tudi ni izkazana nepremoženjska škoda, ki naj bi jo imeli omenjeni trije. Zoper nekdanjega prvega moža policije je bil pred kratkim vložen še en obtožni predlog – zaradi očitka, da je na delovnem mestu šikaniral Bobnarjevo. Ta je bila v času tretje Janševe vlade ena izmed tistih vodilnih policistov, ki so bili premeščeni v Tacen in vključeni v nekakšne kazenske delovne skupine.