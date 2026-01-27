SOJENJE

Priča Stanko G. je presenetil z novim imenom. A ga ni mogoče zaslišati, saj je umrl lani decembra.

Ali je ribniška policija 19. aprila lani res prijela pravega človeka, tistega, ki naj bi 52‑letnega, stoodstotno invalidnega Ivana R. polil z vnetljivo tekočino in ga z vžigalnikom zažgal? Za okrožno državno tožilko Katarino Anželj ni dvoma, da je bil to njegov prijatelj Damjan Košmrlj. A Stanko G., pri katerem je Košmrlj približno mesec dni pred grozljivim dogodkom prebival, je včeraj vse navzoče v razpravni dvorani Okrožnega sodišča v Ljubljani presenetil, ko je kot priča izjavil, da naj bi hude telesne poškodbe Ivanu prizadel nekdo drug. »Kolega mi je povedal, da naj bi imel pri tem prste ...