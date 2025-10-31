Je Sabrijan res Alešev krvnik? Namigov, da ne vse več, oglasil se je tudi Janša

Kot smo že poročali, so po sobotni tragični smrti 48-letnega Aleša Šutarja iz Novega mesta, ki so ga na zadnjo pot pospremili v četrtek, policisti vzeli prostost osumljencu, 21-letnemu Sabrijanu Jurkoviču iz romskega naselja Mihovica pri Šentjerneju, preiskovalna sodnica je zanj tudi odredila pripor, a vse glasnejše so govorice, da ni bil on tisti, ki naj bi prizadejal usodni udarec, ki je nesrečnega Aleša, ki se je odzval sinovemu klicu na pomoč, stal življenje. Jurkovič je pred preiskovalno sodnico krivdo zanikal in dejal, da se on občana niti dotaknil ni, kaj šele, da bi ga udaril.

Zdaj bo najprej stekla preiskava, ki bo pokazala, ali so ugotovitve, spisane v ovadbi, dokazljive, na tem mestu pa pozivamo priče, ki so dogodek videle, naj se pričanja ne ustrašijo in povedo vse, kar so videle.

Tudi materialnih dokazov po naših zanesljivih informacijah za zdaj ni, so le pričanja očividcev. Večina tistih, ki je podala izjavo takoj po dogodku, je opisala, da je bil napadalec tisti, ki po opisu ustreza osumljenemu Sabrijanu, eden pa je s prstom pokazal na drugega storilca. Od prič, ki so bile zaslišane, je tudi samo ena na rokah tistega, ki je udaril, videla bokser.

Drugi storilec?

A po omrežjih so zaokrožile informacije o drugem domnevnem storilcu. Ta mladenič, ki ga omenjajo nekateri komentatorji, je sicer v prevzgojnem domu v Radečah, na tragični vikend pa je imel izhod, ki ga je izkoristil za obisk zabave.

Njegov oče, ki je bil vidno pretresen nad vsem, kar se dogaja zadnje dni je za Slovenske novice povedal: »Res mi je hudo. Najprej mi je bilo hudo za nečaka, ki je priprt, zdaj pa se omenja ime mojega sina. Ko sem ga peljal nazaj v prevzgojni dom, mi ni nič omenil, da bi on kaj takšnega storil, trpimo pa zdaj vsi. Kdor koli je to naredil, bo moral prevzeti odgovornost, je pa hudo, čeprav se omenja tudi imena nekih Albancev. Naj organi pregona naredijo svoje in ugotovijo, kdo je bil.«

Janša: »Tole je danes po pogrebu potrdilo več prič, ki so obvestile tudi ⁦policijo«

Zdaj je svoje dodal tudi šef opozicije. Predsednik SDS Janez Janša je tako na omrežju X delil zapis, kdo naj bi bil pravi storilec, vpleten v napad v Novem mestu. Janša tako ob tem zapiše: »Tole je danes po pogrebu potrdilo več prič, ki so obvestile tudi ⁦policijo«. Sicer pa je tudi Dijana Jurkovič, mama Sabrijana, prepričana, da njen sin ni kriv za smrt Aleša Šutarja. »Tega zagotovo ni naredil on. Prisegel mi je, da se tega Novomeščana niti dotaknil ni, da pa ve, kdo je bil,« je povedala za Slovenske novice.