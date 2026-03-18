Je Slovenec Patrik Stefanie še živo stlačil v kovček?!

Naši severni sosedje intenzivno spremljajo preiskavo nasilne smrti graške vplivnice Stefanie Pieper, katere truplo so konec novembra v okolici Majšperka izkopali slovenski kriminalisti. Lokacijo jim je po zaslišanjih njihovih graških kolegov izdal njen slovenski fant Patrik M., ki naj bi truplo skril po še ne docela pojasnjenem prepiru v nedeljskem jutru novembra lani. Našli so jo v kovčku, s katerim sta Stefanie in Patrik potovala v Pariz, nato jo je najprej zakopal pri svoji babici, zatem pa prekopal v gozd.

Grozljiva smrt Stefanie Pieper še vedno odmeva. FOTO: Facebook

Pri časniku Kronen Zeitung so objavili podrobnosti iz izvedenskega medicinskega mnenja, nastalega po obdukciji nesrečne vplivnice. Tega so umestili v Patrikovo izpoved preiskovalcem, da naj bi se po Patrikovem prihodu v Stefaniejino stanovanje sprla; Slovenec naj bi trdil, da je sama segla po nožu in se želela zabosti v vrat, on pa da jo je poskušal razorožiti, a je kljub temu nastala vbodna rana. Da naj bi ji dajal prvo pomoč in poskušal ustaviti krvavitev , z rokami da je močno pritiskal na rano na vratu – vse dokler ni obležala negibna. Že od prej ostaja neodgovorjeno vprašanje, zakaj ni poklical reševalcev. Izvedensko medicinsko mnenje pa zdaj ugotavlja, da je ženska umrla zaradi zadušitve – ni pa jasno, ali med Patrikovem pritiskanjem na njen vrat ali pozneje

Naš klient je bil v času dejanja pod vplivom kokaina.

Dopustili so možnost, da je bila Stefanie nezavestna, a živa, ko jo je stlačil v kovček ter odpeljal proti Sloveniji. Izvor hudih poškodb obraza pokojne vplivnice so pripisali topim udarcem, ki so nastali pred smrtjo; možni vzrok bi lahko bila obtolčenost med prevažanjem v kovčku, lahko pa bi šlo tudi za udarce s pestjo. Odvetnici Patrika M. Astrid Wagner in Ina-Christin Stiglitz sta za avstrijski časopis povedali: »Naš klient je bil v času dejanja pod vplivom kokaina.« Rezultati testiranj osumljenca na prisotnost mamil še niso znani. Pričakujejo, da se bo glavna obravnava zoper Patrika M. začela to poletje: če ga bodo obsodili, pa mu grozi dosmrtna zaporna kazen.