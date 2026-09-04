Je vaš? Policisti iz Ajdovščine zasegli električni skiro, zdaj iščejo lastnika (FOTO)

Policisti Policijske postaje Ajdovščina so v mesecu avgustu v enem od naselij na območju občine Ajdovščina opravili hišno preiskavo s področja prepovedanih drog in pri tem zasegli več predmetov. V okviru izvedene hišne preiskave so zasegli več predmetov, med njimi tudi električni skiro znamke Urban RideGlide, model E-Cross MAX 2x2, črne barve zaradi obstoja suma, da e-skiro izvira iz premoženjskega kaznivega dejanja.

Je vaš? FOTO: Pp Ajdovščina

Morebitnega lastnika oziroma oškodovanca, ki prepozna električni skiro, pozivajo, da se z ustreznimi dokazili o lastništvu oziroma drugimi podatki (na primer račun o nakupu, fotografije, podatke o serijski številki, posebnih oznakah ali drugih značilnostih), s katerimi lahko izkaže, da je e-skiro njegov, zglasi na Policijski postaji Ajdovščina. Policisti bodo po preveritvi okoliščin in ugotovitvi lastništva izvedli ustrezne postopke za njegovo vrnitev.