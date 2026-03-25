Jelinčičevo hčerko šivali dve uri, zdaj z očetom zahtevata vrtoglavo odškodnino

NESREČA

Aleksijo Iris Jelinčič Plemeniti je hudo porezalo steklo tuš kabine.

Predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti in njegova hči Aleksija Iris Jelinčič Plemeniti sta na Okrožno sodišče v Kopru vložila tožbo proti sežanskemu steklarju. Zaradi poškodb in duševnih bolečin, povezanih z nesrečo, ki se je leta 2021 zgodila v kopalnici Jelinčičeve vile v Žusterni, od samostojnega podjetnika Idriza Tuleka zahtevata 21.284,53 evra z zamudnimi obrestmi. Tulek naj bi namreč po Jelinčičevih besedah približno leto pred nesrečo dobavil in vgradil steklena vrata za tuš kabino. Nekega dne so se ob zapiranju nenadoma razsula ter porezala Jelinčičevo mlajšo, takrat še mladoletno ...