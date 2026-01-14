  • Delo d.o.o.
SOJENJE

Jernej Hribšek, ki naj bi grozil brežiškemu sodniku: »Glavo bi dal za svoj prav«

Trdi, da mu ni pošiljal elektronskih sporočil.
Prvo sporočilo je bilo poslano na dan, ko je neznanec zažgal sodnikovo hišo. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Jernej Hribšek vztraja, da sporočil ni pošiljal. FOTO: Dejan Javornik

Sodnik Almir Kurspahić FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Aleksander Brudar
 14. 1. 2026 | 07:42
2:59
A+A-

»Hočem dokazati, da sporočila niso bila poslana s tega telefona. Za to dam živo ali mrtvo glavo. Stoodstotno!« Tako odločno je včeraj Jernej Hribšek, ki mu na ljubljanskem okrožnem sodišču sodijo zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi ter zaradi oviranja pravosodnih organov, zatrdil, da se z grozilnimi elektronskimi sporočili ni spravil nad predsednika brežiškega okrajnega sodišča Almirja Kurspahića. Ta ga je v preteklosti zaradi nasilništva nad mamo obsodil na pogojno zaporno kazen z varstvenim nadzorstvom. Zanimivo pri vsem je, da je Hribšek v preiskavi brez težav priznal, da je sporočila pošiljal on, tudi z elektronskega naslova, navedenega v obtožnici. »Lastništvo so dokazovali zgolj za dan, ko je bila naprava zasežena, a s tem ni dokazano, da sem bil lastnik elektronskega naslova v času pošiljanja mejlov,« je 44-letni obtoženi, ko je obrnil ploščo, zatrjeval na prejšnji obravnavi.

Obdolženi je v preiskavi priznal, da je pošiljal grozilna elektronska sporočila.

Da bi tričlanski sodni senat, ki mu predseduje sodnica Irena Škulj Gradišar, zadevi prišel do dna, se je odločil za zaslišanje dveh novomeških kriminalistov. Aleksander Kralj je včeraj pojasnil, da je ameriški tehnološki velikan Google na podlagi sodne odredbe sporočil, da je bil račun z elektronskim naslovom, s katerega je bilo od 7. novembra do 24. novembra 2024 na naslov Policijske postaje Brežice poslanih 25 sporočil z maščevalno vsebino, namenjeno izključno sodniku Kurspahiću, kreiran že 27. aprila 2010. Pri čemer je njegov ustvarjalec ob izpolnjevanju osnovnih podatkov navedel rojstni datum, ki je enak datumu obtoženega. Za primer obnove računa, denimo ob pozabi vstopnega gesla, je navedel še elektronski naslov na ime Nejc Hribšek. Google je ob tem posredoval še podatke elektronskih naprav, s katerimi je uporabnik v kritičnem času dostopal do elektronskega naslova. Kralj je pojasnil, da je bil naveden telefon znamke Samsung. In sicer s prav takšno serijsko številko, kot je bil opremljen telefon, ki so ga zasegli Hribšku.

Ta kljub vsemu še naprej vztraja, da grozilnih elektronskih pisem ni poslal (prvo sporočilo z vsebino »A je dobu Kurspahić po pički?« je bilo poslano prav na dan, ko je za zdaj še neznanec – policijska preiskava namreč še vedno poteka – vlomil v novo hišo sodnika, ki bi se moral z družino vanjo vseliti v nekaj dneh, in jo zažgal). Še več. Da bi se morda lahko kdo z drugo napravo prijavil na mobilno dostopno točko ali hotspot, ki naj bi jo na svojem telefonu vključil obtoženi, sistem pa bi vse te naprave, ki so povezane s takšno točko, štel, kot da gre izključno za Hribškov telefon. Da to ni mogoče, je včeraj na sodišču menil Kralj. Sojenje se bo z zaslišanjem tretjega kriminalista nadaljevalo februarja. Če bo senat nato zavrnil predlog obrambe glede postavitve izvedenca, bi se lahko tudi končalo. 

