Jernej zanika zalezovanje lastne matere

Jernej Hribšek, ki naj bi leta 2024 z grozilnimi pismi zasul brežiškega okrajnega sodnika Almirja Kurspahića, je v zadnjem mesecu in pol podrobno naštudiral obtožni predlog, v katerem mu tožilstvo očita kaznivo dejanje zalezovanja. Zagrešil naj bi ga v istem obdobju, a v škodo svoje matere. Po elektronski pošti in SMS naj bi ji pošiljal sporočila s takšno vsebino, da je bila menda upravičeno prestrašena.

Podrobnosti iz obtožnega predloga niso znane, saj ga tožilka Katja Koprivnikar na predobravnavnem naroku ni predstavila. Hribšek je krivdo za očitano kaznivo dejanje zanikal, saj je, kot je pojasnil, »obtožni predlog nejasen in so v njem nasprotja in celo nekorektnosti«. V nasprotnem primeru bi se bil s tožilko celo pripravljen pogovoriti o morebitnem priznanju krivde. A tega seveda ne more, saj jih želi »razjasniti« med glavno obravnavo. Na vprašanje ljubljanske okrajne sodnice Andreje Sajovic, ali prizna kakšno dejstvo v obtožnem predlogu, je odgovoril, da ne, četudi »se vsebinsko zadeva lahko poveže z mano«. »Zadeva ni tehnično izpravna,« je izpostavil.

6 let in 5 mesecev zapora je dobil.

Si je pa želel, da se med sojenjem, ki se bo začelo 8. decembra, izvede več njegovih dokaznih predlogov. Ti izvirajo iz uvodoma omenjene kazenske zadeve s sosednjega okrožnega sodišča, v kateri je bil aprila zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in tudi oviranja pravosodnih in drugih državnih organov obsojen na enotnih šest let in pet mesecev zapora (sodba še ni pravnomočna).

Najprej, da se od tam pridobi zgoščenka o njegovem telefonskem prometu v spornem času. »V kolikor ta predlog ne bo zadosten, čeprav trdim, da mora biti, pa predlagam še, da se pri družbi Google oziroma njeni podružnici na Irskem poizve, kdo se je prijavil na e-mail račun, s katerega so bila poslana sporna sporočila. Ker vsi pač vemo, da se ti moraš v mail logirati in uporabiti podatke, da pošlješ mail,« je pojasnil in dodal: »Če boste to dobili, boste videli, da nimate nič.« Nazadnje je še predlagal, da se iz omenjenega sojenja pridobi prepis zaslišanja novomeškega kriminalista, ker da je ta »jasno in glasno podal odgovor, da ni mogoče z gotovostjo trditi, da se je promet z navedene telefonske številke dejansko izvedel«. Hribšek je trenutno v priporu, ker ni dal prošnje za predčasno prestajanje kazni zapora iz uvodoma omenjene kazenske zadeve.

Brežiški okrajni sodnik Almir Kurspahić FOTO: Tanja Jakše Gazvoda