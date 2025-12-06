Josipa, osumljenca za umor nosečnice v romskem naselju, še iščejo! Policija vse, ki kaj vedo, prosi, naj pokličejo

Policisti Policijske uprave Murska Sobota v sodelovanju s hrvaškimi varnostnimi organi nadaljujejo aktivnosti za izsleditev 40-letnega Josipa Oršuša, osumljenega četrtkovega strelskega napada v hrvaškem Medžimurju, v katerem je bila ena ženska ubita, ena pa huje ranjena. Ob tem vse, ki kaj vedo, znova prosijo, naj se z informacijami obrnejo na policijo.

Moški, ki so ga iskali tudi ponoči, je visok od 175 do 180 centimetrov, suhe postave, oblečen je bil v črno jakno, temno sive hlače in svetlo sive čevlje.

Incident se je zgodil v predelu mesta s pretežno romskim prebivalstvom

Osumljen je, da je v Murskem Središću v Medžimurju ob meji s Slovenijo v četrtek zvečer ustrelil dve ženski, ena je pozneje umrla. Incident se je zgodil v predelu mesta s pretežno romskim prebivalstvom. 40-letni Josip je domnevno ustrelil 28-letno sestro svoje partnerice, medtem ko se njegova 29-letna zunajzakonska partnerica bori za življenje, navaja Index.hr. Poročanja o tem, katera od žrtev je bila njegova partnerica, so se včeraj sicer razlikovala.

Murskosoboški policisti so že v petek pozvali k previdnosti, saj naj bi bil 40-letnik oborožen. Danes pa so ponovili poziv vsem, ki bi imeli kakršnekoli informacije, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na interventno številko 113, lahko tudi anonimno na telefon 080 1200.