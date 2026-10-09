Nekdanji Janšev minister Podgoršek pred sodnico zaradi hotelske namestitve v Bohinju

Nekdanji kmetijski minister in zdajšnji predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je na sodišču zanikal, da je leta 2022 prejel 578 evrov podkupnine v obliki plačila hotelske storitve v Bohinju, kjer je bil skupaj s soprogo. To naj bi jima v zameno za posredovanje pri tedanji direktorici Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS uredila David Poštrak in Peter Burger. Burger je bil takrat direktor podjetja KŽK, Poštrak pa je v njem, kot je že pojasnjeval medijem, sodeloval pri vodstvenih odločitvah. Oziroma je bil kot neformalni zastopnik omenjenega podjetja.

Račun v vrednosti 800 evrov sta poravnala šele 7. aprila, potem ko so se za plačilo začeli zanimati mediji.

David Poštrak ob zagovornici Sabini Juhant. FOTO: Dejan Javornik

Poštrak, ki je obtožen dajanja daril za nezakonito posredovanje, je danes krivdo pred ljubljansko okrožno sodnico Majo Povhe prav tako zanikal. Burger pa se bo o krivdi lahko izrekel prihodnji petek.

Sabina Juhant in Žiga Peternel, zagovornika Poštraka. FOTO: Dejan Javornik

Bistvo obtožbenega očitka, kot je strnil tožilec Jaka Brezigar, je, da je Podgoršek izrabil svoj položaj ministra s tem, da je posredoval pri Majcnovi, da bi se v pravdnih postopkih, ki so tekli med skladom in KŽK, poravnali oziroma priznali tožbeni zahtevek KŽK. In sicer, da bi to še vedno lahko imelo v zakupu določena zemljišča.

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