Nekdanji Janšev minister Podgoršek pred sodnico zaradi hotelske namestitve v Bohinju

Nekdanji kmetijski minister in zdajšnji predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je na sodišču zanikal, da je leta 2022 prejel 578 evrov podkupnine v obliki plačila hotelske storitve v Bohinju, kjer je bil skupaj s soprogo. To naj bi jima v zameno za posredovanje pri tedanji direktorici Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS uredila David Poštrak in Peter Burger. Burger je bil takrat direktor podjetja KŽK, Poštrak pa je v njem, kot je že pojasnjeval medijem, sodeloval pri vodstvenih odločitvah. Oziroma je bil kot neformalni zastopnik omenjenega podjetja.
Račun v vrednosti 800 evrov sta poravnala šele 7. aprila, potem ko so se za plačilo začeli zanimati mediji.
Poštrak, ki je obtožen dajanja daril za nezakonito posredovanje, je danes krivdo pred ljubljansko okrožno sodnico Majo Povhe prav tako zanikal. Burger pa se bo o krivdi lahko izrekel prihodnji petek.
Bistvo obtožbenega očitka, kot je strnil tožilec Jaka Brezigar, je, da je Podgoršek izrabil svoj položaj ministra s tem, da je posredoval pri Majcnovi, da bi se v pravdnih postopkih, ki so tekli med skladom in KŽK, poravnali oziroma priznali tožbeni zahtevek KŽK. In sicer, da bi to še vedno lahko imelo v zakupu določena zemljišča.
Preberite tudi: Se spomnite afere Bohinjske počitnice? Obtožni predlog tudi zoper nekdanjega ministra Podgorška
VEČ V JUTRIŠNJIH SLOVENSKIH NOVICAH.