Jože zgrožen in razočaran: mladoletni Romi so mu že tretjič požgali polje pšenice

OBSEŽEN POŽAR

Vedno glasnejša je pobuda, da romsko naselje Kerinov Grm razglasijo za varnostno tvegano območje.

Bil je najbolj peklensko vroč dan tega tedna, ponedeljek popoldne, ko je pri romskem naselju Kerinov Grm gorelo polje pšenice, že drugo polje v tednu dni. »Jezen in razočaran sem. Celo leto se trudimo, vlagamo, delamo, ko pa bi morali pospraviti pridelek, nekdo pride in vse zažge. In to iz čiste objestnosti!« je dejal Jože Kuntarič iz naselja Kalce - Naklo, kmečke vasi na Krškem polju, ki jo obdajajo polja, zasajena z žitom, zelenjavo in sadjem. A zadnja leta se morajo tisti, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, v tem delu naše dežele ubadati še z vse pogostejšimi tatvinami in namernim uničevanjem ...