  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZAPUSTIL PRIPOR

Sabrijan Jurkovič, ki naj bi Šutarju zadal smrtonosni udarec, že na prostosti: »Brat, idemo kući!*« (FOTO)

Pripor je odpravljen, pohvalil se je na družbenih omrežjih.
Spustili so ga iz pripora. FOTO: Zaslonski posnetek/bralka
Spustili so ga iz pripora. FOTO: Zaslonski posnetek/bralka
Tanja Jakše Gazvoda
 12. 12. 2025 | 14:08
 12. 12. 2025 | 14:34
2:14
A+A-

Izvensodni senat novomeškega okrožnega sodišča je danes odpravil pripor zoper Roma Sabrijana Jurkoviča iz Mihovice pri Šentjerneju. Policisti so mu konec oktobra odvzeli prostost, saj je osumljen, da je on Alešu Šutarju zadal usodni udarec. Pripor je odpravljen, ker niso več podani priporni razlogi ponovitvene nevarnosti, Jurkovič pa ima še vedno status osumljenega. Odvetnik osumljenega se je pri argumentaciji oprl na izpovedi prič, ki naj bi se razhajale glede tega, kdo je 48-letnega Novomeščana sploh udaril. 

Po informacijah iz sodne preiskave, ki ni odprta za javnost, je najmanj pet prič jasno izjavilo, da usodnega udarca Šutarju ni zadal Jurkovič, temveč 20-letni S. Š., ki ga policija ni aretirala. Nazadnje je pred sodnikom pričal 37-letnik, nekdanji varnostnik, ki je v času dogodka sodeloval pri varovanju zabave v Patriotu. Po njegovem pričanju naj bi bil pred lokalom viden varnostnik, ki se je pogovarjal s Šutarjem, ob njih pa skupina mladih Romov. Priča je izrecno zatrdila, da je Šutarja s pestjo v čeljust udaril S. Š., ne Jurkovič. Šlo naj bi za en sam udarec, po katerem je Šutar padel na tla, skupina pa se je razbežala. Pri tem je izpostavil tudi razliko v videzu: Jurkovič naj bi imel brado in temnejšo polt, medtem ko je bil S. Š. obrit ter drugače oblečen. Več o tem tukaj

Sodišče naj bi S. Š. že zaslišalo kot pričo. Po informacijah iz preiskave naj bi zanikal, da je udaril Šutarja. Dvajsetletni S. Š. je sicer po podatkih v preteklosti že bil nameščen v Prevzgojnem domu Radeče zaradi kaznivih dejanj, usodni konec tedna pa je bil na prostosti. Kljub temu novomeško okrožno tožilstvo poudarja, da se preiskava ni razširila in da je osumljenec povzročitve posebno hude poškodbe s smrtnim izidom še vedno samo Sabrijan Jurkovič. 

Po družbenih omrežjih je zaokrožila objava. FOTO: Zaslonski posnetek/bralka
Po družbenih omrežjih je zaokrožila objava. FOTO: Zaslonski posnetek/bralka

Več preberite v sobotni tiskani izdaji Slovenskih novic in na spletu.

* Idemo kući = gremo domov

 

Več iz teme

priporSabrijan Jurkovič
ZADNJE NOVICE
15:00
Lifestyle  |  Polet
TEGA NISTE VEDELI

Po 50. letu trebušna slinavka dela na maksimumu! Ta živila jo najbolj uničujejo

Majhne spremembe, velik učinek: kako z nekaj prilagoditvami prehrane razbremenite trebušno slinavko po 50. letu.
Miroslav Cvjetičanin12. 12. 2025 | 15:00
14:42
Novice  |  Svet
RAZBURKAL Z IZJAVAMI

Trump udaril po Evropi: »Mislim, da so šibki. Evropa ne ve, kaj naj stori«

Za mesta, kot sta London in Pariz, pravi, da »pokajo po šivih« zaradi priseljevanja z Bližnjega vzhoda in iz Afrike.
12. 12. 2025 | 14:42
14:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
14:08
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZAPUSTIL PRIPOR

Sabrijan Jurkovič, ki naj bi Šutarju zadal smrtonosni udarec, že na prostosti: »Brat, idemo kući!*« (FOTO)

Pripor je odpravljen, pohvalil se je na družbenih omrežjih.
12. 12. 2025 | 14:08
13:56
Novice  |  Slovenija
DIAMANTNA ZAKONCA

Olga in Štefan sta si dom postavila na grajskem hribu (FOTO)

Olga in Štefan sta poročena že šest desetletij. Dolgoletna planinca sta dejavna vsak dan.
12. 12. 2025 | 13:56
13:42
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Tega nikar ne počnite z novoletno smrečico v loncu

Kako izbrati kakovostno drevesce v loncu, koliko časa ga imeti v stanovanju in kako ga pravilno vrniti na prosto, da preživi do pomladi.
12. 12. 2025 | 13:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

SPAR Slovenija s 50.000 evri podpira junake prihodnosti

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORA AKCIJA

Nore vikend akcije na Mimovrste!

Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 12:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Igra, kjer zmaga tisti z več ničlami

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki