Sabrijan Jurkovič, ki naj bi Šutarju zadal smrtonosni udarec, že na prostosti: »Brat, idemo kući!*« (FOTO)

Izvensodni senat novomeškega okrožnega sodišča je danes odpravil pripor zoper Roma Sabrijana Jurkoviča iz Mihovice pri Šentjerneju. Policisti so mu konec oktobra odvzeli prostost, saj je osumljen, da je on Alešu Šutarju zadal usodni udarec. Pripor je odpravljen, ker niso več podani priporni razlogi ponovitvene nevarnosti, Jurkovič pa ima še vedno status osumljenega. Odvetnik osumljenega se je pri argumentaciji oprl na izpovedi prič, ki naj bi se razhajale glede tega, kdo je 48-letnega Novomeščana sploh udaril.

Po informacijah iz sodne preiskave, ki ni odprta za javnost, je najmanj pet prič jasno izjavilo, da usodnega udarca Šutarju ni zadal Jurkovič, temveč 20-letni S. Š., ki ga policija ni aretirala. Nazadnje je pred sodnikom pričal 37-letnik, nekdanji varnostnik, ki je v času dogodka sodeloval pri varovanju zabave v Patriotu. Po njegovem pričanju naj bi bil pred lokalom viden varnostnik, ki se je pogovarjal s Šutarjem, ob njih pa skupina mladih Romov. Priča je izrecno zatrdila, da je Šutarja s pestjo v čeljust udaril S. Š., ne Jurkovič. Šlo naj bi za en sam udarec, po katerem je Šutar padel na tla, skupina pa se je razbežala. Pri tem je izpostavil tudi razliko v videzu: Jurkovič naj bi imel brado in temnejšo polt, medtem ko je bil S. Š. obrit ter drugače oblečen. Več o tem tukaj.

Sodišče naj bi S. Š. že zaslišalo kot pričo. Po informacijah iz preiskave naj bi zanikal, da je udaril Šutarja. Dvajsetletni S. Š. je sicer po podatkih v preteklosti že bil nameščen v Prevzgojnem domu Radeče zaradi kaznivih dejanj, usodni konec tedna pa je bil na prostosti. Kljub temu novomeško okrožno tožilstvo poudarja, da se preiskava ni razširila in da je osumljenec povzročitve posebno hude poškodbe s smrtnim izidom še vedno samo Sabrijan Jurkovič.

Po družbenih omrežjih je zaokrožila objava. FOTO: Zaslonski posnetek/bralka

Več preberite v sobotni tiskani izdaji Slovenskih novic in na spletu.

* Idemo kući = gremo domov