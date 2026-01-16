Jutranja drama na avtobusu pri Kopru: na vsak način je želel »obračunati« z voznikom

V četrtek zjutraj je naselja v okolici Kopra klical voznik avtobusa in prijavil, da ima na avtobusu potnika, ki mu grozi in ga žali ter je pod vplivom alkohola.

Na vsak način želel »obračunati« z voznikom avtobusa

Policisti so na kraju izsledili 51-letnega moškega iz okolice Kopra ter ugotovili, da se je s primestnim avtobusom vozil proti domu, pri čemer je med vožnjo pristopil do voznika avtobusa in mu grozil ter ga žalil, z navedenimi grožnjami pa je nadaljeval tudi med postopkom s policisti, želel je namreč na vsak način »obračunati« z voznikom avtobusa. Ker je bil pod vidnim vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, ni upošteval ukazov policistov in je jasno pokazal namero, da bo nadaljeval s kršitvijo ali jo celo stopnjeval, so mu policisti odredili pridržanje ter zaradi kršitve javnega reda izdali plačilni nalog.