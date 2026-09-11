Jutranja drama na avtocesti, popoldne pa še pijani 24-letnik: po trčenju pozitiven tudi na droge

Gorenjski policisti so včeraj obravnavali dve nevarni prometni nesreči. Kranjski prometni policisti so nekaj po 8. uri obravnavali 61-letnega voznika osebnega avtomobila. Po navedbah policije jena gorenjski avtocesti zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal z vozišča in se pri tem telesno poškodoval. Prvo pomoč mu je nudilo zdravstveno osebje, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveno ustanovo. Policisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek.

V Bohinju trčil v betonsko ograjo

Le nekaj ur pozneje, nekaj po 14. uri, so blejski prometni policisti na območju Bohinja obravnavali 24-letnega voznika, ki je trčil v betonsko ograjo. Policisti so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. Preizkus je pokazal 0,85 mg/l alkohola v izdihanem zraku, pozitiven pa je bil tudi hitri test na prepovedane droge. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.