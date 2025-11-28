Jutranja drama na Primorskem: voznik na prehodu spregledal dve deklici in trčil vanju

Koprski policisti so v četrtek ob 7.20 odhiteli v Ankaran, kjer je prišlo do prometne nesreče. Policisti so ugotovili, da je 40-letni moški vozil osebni avtomobil po Regentovi ulici v smeri krožišča, pri tem pa je na prehodu za pešce spregledal deklici, stari 7 in 8 let, ter trčil vanju. Deklici sta padli po vozišču in pri tem utrpeli lahke telesne poškodbe. Zoper povzročitelja sledi hitri postopek, poroča tamkajšnja policijska uprava.

Slabe tri ure kasneje pa se je nesreča zgodila tudi na Ljubljanski cesti v Kopru. Policisti so ugotovili, da je 67-letna ženska, doma iz okolice Pirana, vozila osebni avtomobil po Ljubljanski cesti iz smeri nakupovalnega središča Planet Koper proti Ferrarski cesti. Ko je pripeljala do križišča, je iz desnega prometnega pasu v križišču zapeljala v desno pri tem pa prečkala dvosmerno kolesarsko stezo, ki poteka skozi križišče ter pri tem odvzela prednost 17-letnemu vozniku mopeda, doma iz okolice Pirana. Ta je trčil v prednji del osebnega avtomobila in padel po vozišču ter pri tem zadobil hude telesne poškodbe.

Policisti prometno nesrečo obravnavajo kot kaznivo dejanje Povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Ravno tako so policisti ugotovili, da moped, ki ga je vozil poškodovanec, presega največjo dovoljeno konstrukcijsko hitrost, zaradi česar so mu policisti moped zasegli in bodo zoper njega podali obdolžilni predlog.