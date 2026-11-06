Jutranja tragedija pri Celju: 37-letnik umrl na kraju prometne nesreče

Na območju Tremerij se je danes zjutraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 37-letni voznik osebnega avtomobila. Kljub hitri pomoči reševalcev, gasilcev in policistov mu življenja niso mogli rešiti. Policisti so bili o nesreči na glavni cesti Celje–Laško, zunaj naselja Tremerje, obveščeni nekaj po 6. uri.

Po doslej zbranih podatkih je 37-letni voznik vozil iz Celja proti Laškemu. Med vožnjo je začel prehitevati kolono vozil pred seboj. V istem času je prehitevanje začela tudi voznica osebnega avtomobila, ki je vozila v koloni. Z bočnim delom vozila je trčila v avtomobil 37-letnika. Zaradi trčenja je voznik zapeljal s ceste po brežini in nato trčil v drevo. Na kraju nesreče so mu pomoč nudili reševalci nujne medicinske pomoči, gasilci in policisti, vendar je zaradi hudih posledic nesreče umrl.

Glavna cesta ostaja zaprta

Ogled kraja nesreče še poteka, zato je glavna cesta Celje–Laško še vedno zaprta. Na kraju sta tudi dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka. Za osebna vozila je obvoz urejen po lokalni cesti na relaciji Rifengozd–Jagoče–Tremerje, za tovorna vozila pa prek Marije Reke. Policija voznike poziva k strpnosti in upoštevanju navodil policistov, ki skrbijo za varnost prometa na obvoznih poteh.

Letos na celjskem območju že 14 smrtnih žrtev

Letošnja nesreča je že štirinajsta s smrtnim izidom na območju Policijske uprave Celje. V enakem obdobju lani je v prometnih nesrečah na tem območju umrlo 25 ljudi, so sporočili s Policijske uprave Celje.