Policisti in kriminalisti PU Koper so v ponedeljek zgodaj zjutraj v naselju Malija obravnavali prijavo storitve več kaznivih dejanj.

V hiši večkrat ustrelil proti 41-letniku, ki ga je obiskal

Ugotovljeno je bilo, da je 41-letni domačin v svoji stanovanjski hiši med sporom večkrat ustrelil neposredno v smeri 41-letnega moškega, ki je bil v tem času pri njem na obisku. Osumljenemu je bila odvzeta prostost za čas zbiranja obvestil in dokazov. Pri tem sta bila izvedena tudi hišna preiskava in zaseženo orožje, za katero je bilo ugotovljeno, da zanj ne poseduje ustreznih listin. Zoper osumljenega bo podana kazenska ovadba za poskus uboja in kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti.

Kakšna kazen ga lahko doleti?

Za poskus uboja se storilec lahko kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let, za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti pa z zaporom od enega do osmih let. Za nedovoljeno posest orožja bo zoper 41-letnika uveden prekrškovni postopek.

Policisti so kasneje še sporočili, da v dogodku ni bil nihče telesno poškodovan.