Kaj bo s 23-letnikom po brutalnem pretepu na enem od parkirišč za Bežigradom? 42-letnik se še bori za življenje

Pisali smo, da se je v petek nekaj pred polnočjo na enem od parkirišč za Bežigradom v Ljubljani 42-letni moški sprl s 23-letnikom . Ta ga je po ugotovitvah policije pretepel in ga domnevno s topim predmetom hudo telesno poškodoval. Življenje 42-letnika je ogroženo, osumljenec je v policijskem pridržanju. «

Kot je sporočila Policijska uprava Ljubljana, je po doslej zbranih obvestilih oškodovanec, ki je bil v družbi še ene osebe, na enem izmed parkirišč na območju Bežigrada prišel v spor z osumljencem, ki je skupaj s še eno osebo sedel v parkiranem vozilu. Osumljenec ga je pretepel ter ga domnevno s topim predmetom hudo telesno poškodoval, nato pa se je odpeljal. Na kraj dogodka so takoj napotili več policijskih patrulj in posebno enoto policije. Policisti so osumljenca prijeli, ko se je vrnil v bližino kraja dogodka. Odvzeli so mu prostost in odredili pridržanje.

Kriminalisti so po ogledu kraja dejanja zasegli vozilo osumljenca. Nadaljujejo intenzivno kriminalistično in forenzično preiskavo ter zbirajo obvestila o vseh okoliščinah kaznivega dejanja zoper življenje in telo, so sporočili. »Motiv za dejanje še ni pojasnjen, glede na prve podatke pa se osumljenec in oškodovanec pred tem nista poznala. Prav tako v spor nista bili vpleteni drugi tam prisotni osebi,« so navedli. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili.