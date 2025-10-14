Kaj se dogaja? Dolenjci na udaru vlomilcev in tatov

PU Novo mesto poroča o več vlomih in tatvinah na svojem področju. Tako sta se na dvorišča stanovanjske hiše v Velikih Brusnicah z osebnim avtomobilom sive barve pripeljala neznanca in vstopila v odklenjeno hišo. Eden je s pogovorom zamotil stanovalko, drugi pa je pregledal prostore in našel denarnico ter ukradel 500 evrov. Oškodovanka je šele po njunem odhodu ugotovila, da je bila žrtev kaznivega dejanja in o tem obvestila policiste.

V naselju Škovec na območju Trebnjega je na dvorišču stanovanjske hiše nekdo iz stroja za baliranje ukradel del kardanske gredi in s traktorja snel ter odtujil hidravlično poteznico in dva priklopa za pripenjanje priklopnika. Lastnika je oškodoval za okoli 4000 evrov.

Med 9. 10. in 10. 10. je v Novem mestu nekdo skozi okno v pritličju vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in našel ter odtujil denar in zlat nakit. Policisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi nadaljujejo s policijsko preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilca.

Med 8. 10. in 10. 10. je v Dolnjem Suhorju pri Metliki neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v hišo. Pregledal je prostore in našel ter ukradel denar in starejšo pištolo. V kraju Čadraže na območju Šentjerneja je 12. 10. popoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v hišo. Pregleda je prostore in našel ter vzel denar in zlat nakit. Policisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in nadaljujejo s preiskavo.