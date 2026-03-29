Kaj se dogaja? Hud požar in eksplozija v Ljubljani?! (VIDEO)

Bralka nam sporoča: »Lipa blok v ljubljanski Šiški gori!«. Zgodilo se je v nedeljo pozno zvečer, ko se je večina ljudi že odpravila k počitku. Kot kažejo podatki Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je devet minut čez 23. uro zvečer v našem glavnem mestu prišlo do eksplozije, nato sledil hud požar. Ali je dejansko zagorela stavba, so ranjeni in kakšna je škoda, v trenutku, ko to poročamo, še ni znano.

Prizori so šokantni, objavljamo videoposnetek, ki nam ga je poslala bralka. Kaj natančno se dogaja, bomo objavili, ko dobimo pojasnila pristojnih. Lipa blok, kjer naj bi zagorelo, naj bi sicer bil nekdanji hotel. Nekdanji woltovec na spletni platformi Reddit poroča, da gre za »zelo čuden blok«, kjer so nekdanje hotelske sobe predelane v garsonjere. Blok tako še najbolj spominja na samske domove, z zelo pisano množico stanovalcev iz vseh možnih krajev, kjer ni nič nenavadnega, da na hodniku srečaš celo ljudi s težavami z drogo, okoli bloka pa naj bi se kopičile smeti.

Kmalu po objavi članka se nam je oglasila bralka Maja, ki nam je prek družbenega omrežja poslala fotografijo s prizorišča in zapisala, da so se vnele smeti, sam blok pa naj k sreči ne bi gorel.

FOTO: Bralka Maja

