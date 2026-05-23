Kaj se dogaja? Kolesar ležal sredi ceste v bližini naselja Idrija pri Bači

Policisti so bili v petek obveščeni o kolesarju, ki je nepremično ležal sredi ceste v bližini naselja Idrija pri Bači. Na kraju so policisti PP Tolmin ugotovili, da gre za prometno nesrečo s strani starejšega kolesarja električnega kolesa.

Trčil v manjši most čez reko

Ugotovljeno je bilo, da je pri vožnji po klancu navzdol izgubil nadzor nad kolesom in pri tem trčil v manjši most čez reko Idrijco. Mogoče je bil vzrok izgube nadzora nad kolesom alkohol, saj je rezultat odrejenega preizkusa pokazal 0.89 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Voznik električnega kolesa je utrpel hude telesne poškodbe in ostaja na zdravljenju v SB F. Derganca v Šempetru.